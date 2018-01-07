Тереза Мэй в понедельник объявит о перестановках в своем правительстве.

По сведениям The Sunday Times, на место целого ряда уволенных министров придут новые лица. Между тем, как утверждает издание, свои посты сохранят министры иностранных и внутренних дел, министр финансов и министр по Brexit. Также ожидается, премьер Великобритании назначит и нового главу аппарата правительства. Ранее этот пост занимал Дэмиан Грин, уволенный из-за скандала с порнографией.