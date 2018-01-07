ЦИК завершает сегодня прием документов от самовыдвиженцев на президентские выборы.
Претендентов на высший государственный пост будут ждать в ЦИК в течение всего дня до полуночи. У выдвиженцев от партий последний срок подачи документов — 12 января.
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Претендентов на высший государственный пост будут ждать в ЦИК в течение всего дня до полуночи. У выдвиженцев от партий последний срок подачи документов — 12 января.
Комментарии3
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tks 07 января 2018 | 02:47
Все это напоминает опереточный балаган, как у Кеосаяна-старшего, в "Снова неуловимые, или Корона Российской Империи"...
shoorah 07 января 2018 | 02:47
Вот незадача! Я опять не успел))
aligarh 07 января 2018 | 03:16
Вот ведь как пашет ЦИК, без выходных, до часу ночи ....
А для чего ?
Опять показуха ?