Московская полиция начала проверку по факту конфликта на фотовыставке Джока Стерджеса.
Активисты движения SERB вновь разлили там «дурно пахнущую жидкость» По сведениям ТАСС, конфликт на выставке Стерджеса был лишь словесным и в драку не перерос. Ранее один из руководителей движения Игорь Бекетов сообщил ТАСС, что активистов возмутила фотография обнаженных женщины и ребенка.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 07 января 2018 | 02:35
Дебилы скрепанутые, ханжи упоротые. Но - это сегодняшний российский мейнстрим!
killed_by_a_trash_bin 07 января 2018 | 02:38
Активисты так возбудились от фотографии обнаженных женщин, что у них случилось недержание дурно пахнущей жидкости.
koshkaedu 07 января 2018 | 02:51
Сербзднутые во главе со сбоим атаманом испускают ветры.
imar 07 января 2018 | 03:11
Да что же они так мучаются, эти СЕРБовцы? Ходят только туда, где можно оскорбиться. Ну чего проще, об этот говорил еще Жванецкий: "Запах он чем хорошо. Не хочешь нюхать, отойди". Не ходите туда, где можете "оскорбиться".
fleischwolf 07 января 2018 | 03:15
imar: дык,их же посылают туда как на работу...а самим-то им по-барабану чем оскорбляться..
sproter 07 января 2018 | 03:46
Это - настоящие россейские патриоты. С банками ссанья, фекалий и врожденным идиотизмом.