Московская полиция начала проверку по факту конфликта на фотовыставке Джока Стерджеса.

Активисты движения SERB вновь разлили там «дурно пахнущую жидкость» По сведениям ТАСС, конфликт на выставке Стерджеса был лишь словесным и в драку не перерос. Ранее один из руководителей движения Игорь Бекетов сообщил ТАСС, что активистов возмутила фотография обнаженных женщины и ребенка.