В Подмосковном Подольске загорелся склад.
Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составляет 150 кв. метров. Сейчас открытое горение ликвидировано, о пострадавших сообщений не поступало.
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Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составляет 150 кв. метров. Сейчас открытое горение ликвидировано, о пострадавших сообщений не поступало.
Комментарии1
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aleksandr39 07 января 2018 | 02:49
Ополченцы начали процесс образования ПНР ( Подольская Народная Республика ) .