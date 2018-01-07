Шесть человек спасены на пожаре в общежитии академии ВС России в центре Москвы.
Как сообщили ТАСС в столичном управлении МЧС, возгорание произошло на пятом этаже шестиэтажного корпуса в Новоконюшенном переулке. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Комментарии2
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tks 07 января 2018 | 02:37
Славно нажрались, видимо...
malanoff 07 января 2018 | 03:47
tks: При этом площадь пожара составило 4 кв.метра , а спасли 6 человек. Где они там разместились? Прямо чудеса на Рождество.