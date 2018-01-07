Полиция устанавливает личности участников конфликта со стрельбой в Хасавюртовском районе Дагестана.
Как сообщил ИФ информированный источник, в селе Муцаллаул повздорили двое мужчин. Один из них вытащил пистолет Макарова и более пяти раз выстрелил в другого. Последний скончался на месте. По словам собеседника агентства, убитый был имамом сельской мечети. В МВД республики сейчас выясняют обстоятельства случившегося.
Комментарии3
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wokal 07 января 2018 | 02:53
вот тут фильм есть чем то похож на это https://youtu.be/K31ftIhy4E8
airjeff 07 января 2018 | 02:58
а что устанавливать-то? один- имам, другой во всей видимости, шайтан
alexakimfaa 07 января 2018 | 03:21
Ну,это ещё не круто - а мог бы сбегать за автоматом или пулемётом, и очередями изрешетить этого имама...Скорее всего - раз стрелял из пистолета,то это был какой-то интеллигент...