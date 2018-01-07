Полиция устанавливает личности участников конфликта со стрельбой в Хасавюртовском районе Дагестана.

Как сообщил ИФ информированный источник, в селе Муцаллаул повздорили двое мужчин. Один из них вытащил пистолет Макарова и более пяти раз выстрелил в другого. Последний скончался на месте. По словам собеседника агентства, убитый был имамом сельской мечети. В МВД республики сейчас выясняют обстоятельства случившегося.