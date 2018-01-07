В Лос-Анджелесе сегодня назовут лауреатов юбилейной кинопремии «Золотой глобус».

Церемония вручения наград пройдет уже в 75-й раз. Премия, присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, считается второй по значимости после «Оскара». Прямую трансляцию из отеля «Беверли Хилтон» телекомпания Эн-би-си начнет в 04:00 мск 8 января.