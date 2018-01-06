Россиянка Екатерина Шихова завоевала золото на чемпионате Европы по конькобежному спорту
Она победила на дистанции в тысячу метров. Соревнования проходят в подмосковной Коломне.
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Она победила на дистанции в тысячу метров. Соревнования проходят в подмосковной Коломне.
Комментарии2
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manofoffice 06 января 2018 | 16:17
Как же легко они раздают так называем "спортсменам" из России награды. Да очевидно же, что она на допинге - Ванесса Герцог и Маррит Ленстра думаю подтвердят мои слова.
martin5660 06 января 2018 | 16:30
"завоевала"-это что война?