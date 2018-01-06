В социальных сетях поднялась новая волна распространения выдуманных курьёзных историй о Дональде Трампе
В социальных сетях поднялась новая волна распространения выдуманных курьёзных историй о президенте США Дональде Трампе. Их появление связывают с началом продаж нашумевшей книги «Пламя и ярость» о жизни в американском Белом доме.
От публициста Майкла Вулфа ожидали самых шокирующих подробностей о работе администрации президента, так что публика с готовностью приняла шутки, опубликованные под видом выдержек из новой книги. Наибольшего резонанса добился карикатурист Бен Уард, выложив в Твиттере якобы фотографию страницы из сочинения Вулфа. Речь шла о том, что однажды президент Трамп пожаловался на отсутствие в телевизоре некоего канала о гориллах. Белый дом, якобы, был вынужден собрать из фильмов о животных трансляцию специально для одного единственного телезрителя. В тексте сказано, что Трамп до 17 часов в день проводил перед экраном, периодически опускаясь на колени. Он разговаривал с обезьянами из фильма и подбадривал их, когда приматы дрались. Твит с этими откровениями набрал более 20 тысяч «репостов» и почти 80 тысяч «лайков». Сразу несколько изданий выступили с опровержениями, а Бен Уард заменил название своего аккаунта признанием в создании пародии. Vice News, в свою очередь, запустил в интернете трансляцию фейкового канала о гориллах для всех желающих.
Трансляцию телеканала о гориллах имени Трампа на Vice News в эти минуты смотрят около 200 человек.
Комментарии7
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moskow2042 06 января 2018 | 16:13
У нас тоже есть такой канал для одного человек в кавычках,называется Мочить в сортире в кавычках......
kriimsdyk 06 января 2018 | 16:17
moskow2042: у нас этому одному человеку в живую показывают дрессированных "обычных россиян" одних и тех же, но в разных костюмах из бригады ФСО.
moskow2042 06 января 2018 | 16:23
kriimsdyk: А,ЭТИ ФСОшники все,как один граждане США и носят намордники с балаклавой и исполняют свои роли ,как в театре у Карабаса Барабаса....
svirepyy_bambr 06 января 2018 | 16:33
kriimsdyk: Муж моей тетки-проктолог. Так вот он ,на новогодних праздниках, рассказывал, что получил предложение от одной конторы-поучаствовать во врачебной комиссии по осмотру сотрудников. Комиссия , как оказалось, проверяла сотрудников одной небезызвестной "фабрики" , находящейся по адресу Савушкина, 55. Ну , дядька у меня (в силу профессии ) не брезгливый-согласился(да и деньги перед Новым Годом не мешали). Так вот, говорит, у 80 % этих сотрудников -хроническое выпадение прямой кишки, у всех 100% -микротрещины и растяжение сфинктера. Ну и по мелочи-кондиломы, папилломы, узлы, в следствии механических травм и повреждений прямой кишки и т. д. Говорит, выводов никаких не делаю, но на некоторые мысли наводит.Так что, помягче с ребятами из Савушкина, 55 надо-им там и так не сладко приходится.
P.S. В комиссии, говорит,помимо всех, еще и дерматолог был т.к. с чесоткой и лишаями пациентов много.
cyema__cyem_ 06 января 2018 | 16:21
moskow2042: В России все телеканалы формируют свои программы для одного человека.
Потому что знают, что если канал этому человеку не понравится, то канала не будет.
В лучшем случае сменят владельца и руководство, а также весь персонал, кроме технического.
Примеров масса.
Поэтому этот человек получает только ту информацию, которая ему нравится. А страна катится в пропасть.
moskow2042 06 января 2018 | 16:27
cyema__cyem_: Есть ютуб ТV и смотри что хочешь ,а канализационные ТВ каналы пусть смотрит Мочить в Сортире...в кавычках...
svetla_ya 06 января 2018 | 16:18
Анекдоты про него появились видимо, а это признание уже... )