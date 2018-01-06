В социальных сетях поднялась новая волна распространения выдуманных курьёзных историй о Дональде Трампе

В социальных сетях поднялась новая волна распространения выдуманных курьёзных историй о президенте США Дональде Трампе. Их появление связывают с началом продаж нашумевшей книги «Пламя и ярость» о жизни в американском Белом доме.

От публициста Майкла Вулфа ожидали самых шокирующих подробностей о работе администрации президента, так что публика с готовностью приняла шутки, опубликованные под видом выдержек из новой книги. Наибольшего резонанса добился карикатурист Бен Уард, выложив в Твиттере якобы фотографию страницы из сочинения Вулфа. Речь шла о том, что однажды президент Трамп пожаловался на отсутствие в телевизоре некоего канала о гориллах. Белый дом, якобы, был вынужден собрать из фильмов о животных трансляцию специально для одного единственного телезрителя. В тексте сказано, что Трамп до 17 часов в день проводил перед экраном, периодически опускаясь на колени. Он разговаривал с обезьянами из фильма и подбадривал их, когда приматы дрались. Твит с этими откровениями набрал более 20 тысяч «репостов» и почти 80 тысяч «лайков». Сразу несколько изданий выступили с опровержениями, а Бен Уард заменил название своего аккаунта признанием в создании пародии. Vice News, в свою очередь, запустил в интернете трансляцию фейкового канала о гориллах для всех желающих.

Трансляцию телеканала о гориллах имени Трампа на Vice News в эти минуты смотрят около 200 человек.