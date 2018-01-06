Истребитель пятого поколения Су-57 вскоре поступит на вооружение
Это сообщили в Фейсбуке в объединенной авиастроительной корпорации. Этот самолет также известен как Т-50. Он впервые поднялся в воздух в 2010 году.
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Это сообщили в Фейсбуке в объединенной авиастроительной корпорации. Этот самолет также известен как Т-50. Он впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Комментарии10
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astet 06 января 2018 | 16:12
Какое счастье!!!
Россияне сразу станут жить в 5 раз лучше
и уже не будут экономить на жратве?
Спасибо великому Путину!!!
kapitonovih_33 06 января 2018 | 16:19
astet: какелы, а вы даже бумажный планер сделать не можете...великие скакуны...хи-хи..
cyema__cyem_ 06 января 2018 | 16:31
kapitonovih_33: Обещанки - цацанки, дуракам радость.
Обещали и обещают уже лет пять как.
А для него пока даже двигателя нет.
Поставили старый, а с ним он уже не 5-го поколения.
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В настоящее время Т-50 оснащаются промежуточным двигателем АЛ-41Ф1,
Испытания новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) с новым двигателем продлятся в течение нескольких лет, сообщил ТАСС президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
так что полноценный самолет будет через ... несколько лет . Через сколько неизвестно.
Снова опять проруха
neprostotak 06 января 2018 | 16:13
Классные новости сегодня!
1. Блокадница скончалась в больнице после 5 часов ожидания помощи.
2. Новейший истребитель вскоре поступит на вооружение.
Это как бы ВСЁ что нужно знать россиянам об отношении кремлёвской ОПГ к народу РФ!
kriimsdyk 06 января 2018 | 16:14
Ну наконец-то! А то волнуемся за обороноспособность Родины.
anemon 06 января 2018 | 16:15
Вот когда взлетит - тогда и похвастаетесь! Хотя, на фоне "успехов" России в экономике и политике, похвастаться - нечем.
spbdweller 06 января 2018 | 16:27
anemon: Хотя, на фоне "успехов" России в экономике и политике,
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и космической программе
basel812 06 января 2018 | 16:25
А Индусов то уже уговорили электронную начинку сделать?
ha12raz 06 января 2018 | 16:31
Какая радость.......Сомали, Иран ?.
ramses333 06 января 2018 | 16:32
Пусть рухнет весь мир, но восторжествует кооператив "Озеро"!