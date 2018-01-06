Более 50 щенков сгорели во время пожара в приюте для животных под Воронежем
Выжили около 80 взрослых собак. Они находились на улице, передает «Интерфакс». Здание площадью 200 кв.м. Накануне выгорело полностью. Причины пожара в городе Россошь выясняются.
Комментарии3
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kokeshi 06 января 2018 | 16:19
Пожары всегда случаются в тех местах, где находятся самые беззащитные: дома престарелых, больницы, собачий приют вот... Что-то никогда не возникали пожары ни в Кремле, ни в МИДе, ни в ФСБ....
andy66 06 января 2018 | 16:20
Бомбить не будут, будут выжигать. ..
amg66 06 января 2018 | 16:31
Беззащитные братья наши меньшие, как их жаль, забота о них в этой стране, дело десятое.