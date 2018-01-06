Пассажиры «Аэрофлота» с 4 января не могут покинуть США

Это два рейса, которые должны были вылететь из Нью-Йорка, но местный аэропорт временно закрыли из-за снегопада. Пассажиров должны были перевезти наземным транспортом в аэропорт Вашингтона. Однако, как сообщил сегодня «Аэрофлот», компания по наземному обслуживанию рейсов говорит, что не может это сделать из-за транспортного коллапса, передает «Интерфакс». В авиакомпании заявили, что по этой причине сейчас не могут назвать время отправления рейсов, передает РИА.