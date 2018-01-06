Пассажиры «Аэрофлота» с 4 января не могут покинуть США
Это два рейса, которые должны были вылететь из Нью-Йорка, но местный аэропорт временно закрыли из-за снегопада. Пассажиров должны были перевезти наземным транспортом в аэропорт Вашингтона. Однако, как сообщил сегодня «Аэрофлот», компания по наземному обслуживанию рейсов говорит, что не может это сделать из-за транспортного коллапса, передает «Интерфакс». В авиакомпании заявили, что по этой причине сейчас не могут назвать время отправления рейсов, передает РИА.
Комментарии4
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boooben 06 января 2018 | 16:08
Лопаты им в руки и пусть гребут снег. Нечего даром жрать американский хлеб, путинские засланцы.
gordy 06 января 2018 | 16:25
О шторме было известно заранее, но Аэрофлот опять понадеялся на "Авось!"?
litovec55 06 января 2018 | 16:27
Пассажиры «Аэрофлота» с 4 января не могут покинуть США
Молодцы новостники! В США отменены более 40 000 рейсов, и ничего не произошло, а вот 2 рейса Аэрофлота....Ну это ж русские, они ничего не могут делать нормально!! Вот такая подача новостей!!
podwodnik 06 января 2018 | 16:30
Застряли в США? Бедняги. Они там наверное молятся что-бы снегопад не прекратился :).