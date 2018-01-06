Михаил Касьянов назвал бойкот президентских выборов помощью власти
По его словам, такая тактика может создать опасный прецедент для развития гражданского общества.
Бойкот выборов будет размыт, а власть поднимет явку до нужных значений, утверждает лидер партии «ПАРНАС» Михаил Касьянов. В своем «Фейсбуке» он пишет, что игнорирование кандидатов, за которых может проголосовать демократический избиратель, может в дальнейшем только лишить стимула участвовать в выборах. В то же время для кандидатов от партии власти бойкот абсолютно не опасен, по мнению Касьянова. В пример он приводит результаты выборов в Госдуму в 2016 году, на которых Единая Россия смогла сформировать конституционное большинство, получив более 300 мандатов. Решать же проблему, утверждает Касьянов, нужно голосованием за кандидатов от демократических партий или же вписыванием своего кандидата в бюллетень. К слову, действующее законодательство о выборах не позволяет избирателям добавлять в список человека, не участвующего в кампании.
Ранее политик Алексей Навальный призвал к «забастовке избирателей» после отказа ЦИК допустить его до выборов президента. Сегодня же Верховный суд вновь отказал оппозиционеру в удовлетворении жалобы на решение избирательной комиссии.
Комментарии15
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zolingen 06 января 2018 | 16:05
Живой труп
astet 06 января 2018 | 16:10
zolingen: Касьянов - политический труп.
nikitin43 06 января 2018 | 16:21
astet: путен русский труп. красная площадь - кладбище , кремль место публичных казней и раздирания трупов на куски ...
moskow2042 06 января 2018 | 16:08
Надо проголосовать за Собачку Чак,а Собачка Чак против всех,если её допустят до выборов и не назначат сакральной или ритуальной ,или вообще допустят до порога выборов.....
masha_ 06 января 2018 | 16:11
Еще один нарисовался. Где эти кандидаты, за которых можно голосовать? Явлинский? Собчак? Будем голосовать за тех, кто красиво говорит? Навальный единственный, который что-то делает, как-то борется с этой властью.
keg 06 января 2018 | 16:15
бред собчачий... итоги так называемых выборов уже всем известны... и участвовать в этом цирке,у здравомыслящих людей,желания возникнуть не может... Бойкот!!!
glotov 06 января 2018 | 16:27
keg: ...участвовать в этом цирке,у здравомыслящих людей,желания возникнуть не может... Бойкот!!!....
Я у себя на фирме сразу объявил, что если услышу призывы к бойкотам выборов - уволю. Все оказались здравомыслящими, и теперь ни о каких бойкотах не слышно. Или это не здравомыслящие?
zloy_sok 06 января 2018 | 16:18
И тут хочет свои проценты состричь...
albert_streiselkuchen 06 января 2018 | 16:22
И Рыжков на дня ту же песню пел, что, мол, меньше придет противников вошьдя, у него процент будет больше. Так Навальный из другого посыла исходит, агитируя за бойкот. Пу в первую очередь добивается большой явки, а там подправят результаты, как надо
stas_russkiy 06 января 2018 | 16:23
Бойкот - это не для кого-то, а для себя. Каждый должен решить, участвовать-ли в преступлениях ОПГ "Озеро" или нет, признавать-ли её легитимность, остаться человеком или уподобиться скоту. А эти липовые и продажные "оппозиционеры" пусть и дальше скоморошничают в спектаклях устроенных бандитами девяностых, захвативших страну...
blackandwhite 06 января 2018 | 16:23
И ты, Брут?
bascagain 06 января 2018 | 16:24
Порноактер Касьянов, в перерывах между съемок, немного занимается политикой....
ha12raz 06 января 2018 | 16:25
Все эти либерасты суть Салтыковско-Щедринские персонажи .....страшно далеки они от народа, гэбнюки и те ближе......по службе..
podwodnik 06 января 2018 | 16:27
Они всё время путают божий дар с яичницей. Бойкот выборов плох если это действительно выборы. Но в данном случае это не выборы, как утверждает Касьянов, а спецмероприятие по переназначению вечного правителя. Бойкот же спецмероприятия вполне уместен.
Но если Касьянов думает что у него действительно есть выбор на этих "выборах" - то ветер ему в спину и бюллетень в руки.
ladyirina 06 января 2018 | 16:29
Касьянов - карьерист, который не смог пережить потерю своего премьерского поста. Решил присоединиться к оппозиции в надежде вернуть свои славные времена. Верить ему нельзя: раз он считает, что бойкотировать выборы плохо - надо поступать наоборот.