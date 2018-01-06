Михаил Касьянов назвал бойкот президентских выборов помощью власти

По его словам, такая тактика может создать опасный прецедент для развития гражданского общества.

Бойкот выборов будет размыт, а власть поднимет явку до нужных значений, утверждает лидер партии «ПАРНАС» Михаил Касьянов. В своем «Фейсбуке» он пишет, что игнорирование кандидатов, за которых может проголосовать демократический избиратель, может в дальнейшем только лишить стимула участвовать в выборах. В то же время для кандидатов от партии власти бойкот абсолютно не опасен, по мнению Касьянова. В пример он приводит результаты выборов в Госдуму в 2016 году, на которых Единая Россия смогла сформировать конституционное большинство, получив более 300 мандатов. Решать же проблему, утверждает Касьянов, нужно голосованием за кандидатов от демократических партий или же вписыванием своего кандидата в бюллетень. К слову, действующее законодательство о выборах не позволяет избирателям добавлять в список человека, не участвующего в кампании.

Ранее политик Алексей Навальный призвал к «забастовке избирателей» после отказа ЦИК допустить его до выборов президента. Сегодня же Верховный суд вновь отказал оппозиционеру в удовлетворении жалобы на решение избирательной комиссии.