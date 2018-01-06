В Петербурге пожилая женщина умерла в больнице после пяти часов ожидания
В городской больнице номер 15 – на окраине Петербурга – накануне вечером скончалась пенсионерка. Её внук, как передаёт телеканал 78, доставил пожилую женщину в медицинское учреждение в предынсультном состоянии. Пациентке несколько часов пришлось ждать в приемном отделении, после чего медсёстры измерили ей давление, дали таблетку валидола и положили в палату. При этом, по словам родственника умершей, персонал больницы сообщил ему, что в ближайшее время врач не может оказать помощь. Спустя пять часов после обращения к медикам пенсионерка умерла, перед этим она жаловалась на сильные боли в груди.
Следственный комитет ведет проверку. В самой больнице ситуацию не комментируют.
Комментарии7
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anemon 06 января 2018 | 16:09
Наверное, с этой целью и "оптимизировали" здравоохранение! Зачем тратить деньги на неперспективных граждан? На перспективных (бывший кооператив Озеро) - денег не хватает!
kea 06 января 2018 | 16:17
anemon: Для перспективных деньги здравоохранения - это мелочь. Пока их всех не обяжут лечиться вместе с другими гражданами в нашем здравоохранении все будет меняться только в худшую сторону
spbdweller 06 января 2018 | 16:22
kea: Пока их всех не обяжут лечиться вместе с другими гражданами
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И установить фиксированные цены на продукты. Привет Венесуэла.
lnmanusnostras1 06 января 2018 | 16:10
Ну не любите вы людей и не хотите им помогать, нахрена вы продолжаете врачами работать?
Посадите уже за халатность и по всем сми раструбите, чтоб из каждого утюга, чтобы тем кому насрать десять раз подумали, надо ли им продолжать, если они так же к людям относятся!
ihtamnet 06 января 2018 | 16:14
А вы зайдите в любую больницу, думаете вы увидите врачей? У них каникулы новогодние, а в больницах одни медсестры.
gercenim 06 января 2018 | 16:15
СК ведед проверку. Чего ? Умерла или нет ? Грамотеи.
basel812 06 января 2018 | 16:20
В фашистской Германии пытались сократить число больных и неполноценных людей с помощью
"Aktion Tiergartenstraße 4", это такая программа умерщвления и стерилизации.
В путинской России это называется "оптимизация здравоохранения".