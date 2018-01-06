В Петербурге пожилая женщина умерла в больнице после пяти часов ожидания

В городской больнице номер 15 – на окраине Петербурга – накануне вечером скончалась пенсионерка. Её внук, как передаёт телеканал 78, доставил пожилую женщину в медицинское учреждение в предынсультном состоянии. Пациентке несколько часов пришлось ждать в приемном отделении, после чего медсёстры измерили ей давление, дали таблетку валидола и положили в палату. При этом, по словам родственника умершей, персонал больницы сообщил ему, что в ближайшее время врач не может оказать помощь. Спустя пять часов после обращения к медикам пенсионерка умерла, перед этим она жаловалась на сильные боли в груди.

Следственный комитет ведет проверку. В самой больнице ситуацию не комментируют.