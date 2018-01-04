Решение Верховного суда о недопуске политика Навального на выборы президента РФ будет обжаловано

Решение Верховного суда о недопуске политика Алексея Навального на выборы президента РФ будет обжаловано в национальных судах и в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.

«Мы будем обжаловать это решение в национальных судах, в Президиуме Верховного суда. Мы не видим больших перспектив, но с юридической точки зрения, мы должны использовать все возможности», — сказал он.

По словам А.Помазуева, сегодня Верховный суд снова отказал А.Навальному в жалобе на решение ЦИК, не позволившее политику принять участие в президентских выборах. «Решение суда было ожидаемо. Суд первой инстанции в своем решении отказался давать оценку большинству доводов, которые приводились в исковом заявлении, это обычно бывает тогда, когда суд уже имеет заранее вынесенное решение, и не вдается в дискуссию, чтобы не ослаблять свою позицию», — подчеркнул он.

Кроме того, юрист напомнил, что суд первой и второй инстанции отказался «реагировать» на решение Комитета министров Совета Европы, который дважды указывал на тот факт, что решение по делу «Навальный и Офицеров против России» не исполнено.

«Мы естественно будем обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека, будет отдельная жалоба, касающаяся недопуска Навального к выборам. Мы также обратимся и в Конституционный суд», — заключил он.