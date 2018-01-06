Биатлонистка Анастасия Кузьмина из Словакии выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Второе место на дистанции в 10 км в немецком Оберхофе заняла итальянка Доротея Вирер, третьей стала украинка Вита Симиренко. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, оказалась 12-й. Этап Кубка мира в Оберхофе завершится завтра.