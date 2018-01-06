Биатлонистка Анастасия Кузьмина из Словакии выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Второе место на дистанции в 10 км в немецком Оберхофе заняла итальянка Доротея Вирер, третьей стала украинка Вита Симиренко. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, оказалась 12-й. Этап Кубка мира в Оберхофе завершится завтра.
Комментарии3
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nikitin43 06 января 2018 | 15:37
лучшие россиянки в спорте - шарапова и кузьмина , ещё исинбаева из монако тоже патритка путена .
alo0000 06 января 2018 | 15:39
Это то понятно и ожидаемо. А вот сейчас смотрю - на шапочках у мужиков реклама Росавтодора. Это - зачем госкомпания тратит наши деньги? Или собираемся дороги в Германии строить и эксплуатировать?
vezdehod 06 января 2018 | 15:52
Плохим биатлонисткам. всегда "груди" мешают.