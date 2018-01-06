Умер сын основателя компании «Тойота»

Бывший директор корпорации Тацуро Тойода скончался от пневмонии в возрасте 88 лет. Это произошло еще 30 декабря, но компания объявила об этом только теперь, передает АР. Именно при нем автоконцерн стал одним из главных производителей автомобилей в мире.