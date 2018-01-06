Умер сын основателя компании «Тойота»
Бывший директор корпорации Тацуро Тойода скончался от пневмонии в возрасте 88 лет. Это произошло еще 30 декабря, но компания объявила об этом только теперь, передает АР. Именно при нем автоконцерн стал одним из главных производителей автомобилей в мире.
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perepusk 06 января 2018 | 15:43
Олигарх.Сколько он денег вывез из Японии! Царствие ему небесное и сочувствие близким!