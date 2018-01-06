Пожар в ресторане в центре Москвы оказался небольшим
Его уже потушили, передает «Интерфакс». Никто не пострадал. Огонь вспыхнул в двухэтажном кирпичном здании на Покровке, отмечает ТАСС.
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Его уже потушили, передает «Интерфакс». Никто не пострадал. Огонь вспыхнул в двухэтажном кирпичном здании на Покровке, отмечает ТАСС.
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