Информация о допинг-пробах российских футболистов будет направлена Следственному комитету России и ФИФА

Это сообщили в Российском футбольном союзе. Речь идет о результатах анализов тех спортсменов, которыми интересуются в международной федерации футбола, передает ТАСС. В РФС отметили, что организация направила письмо руководству ФИФА, в котором выразила готовность максимально полно и объективно расследовать все возможные случаи нарушения антидопинговых правил в рамках российского законодательства.