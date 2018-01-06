Информация о допинг-пробах российских футболистов будет направлена Следственному комитету России и ФИФА
Это сообщили в Российском футбольном союзе. Речь идет о результатах анализов тех спортсменов, которыми интересуются в международной федерации футбола, передает ТАСС. В РФС отметили, что организация направила письмо руководству ФИФА, в котором выразила готовность максимально полно и объективно расследовать все возможные случаи нарушения антидопинговых правил в рамках российского законодательства.
Комментарии2
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ems1 06 января 2018 | 15:54
Не поможет. Скорее всего, сборная России будет отстранена от ЧМ по футболу. Ставка на угнетение национального самосознания россиян в преддверии большой войны с Западом продолжается.
apels 06 января 2018 | 16:15
В СК означает, что имеются нарушения