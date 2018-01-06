В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев за акцию протеста в королевском дворце
Они потребовали возобновить оплату коммунальных услуг для членов королевской семьи из бюджета, передает агентство «Рейтер» со ссылкой на местные СМИ. Помимо отмены королевского указа принцы также потребовали компенсации за смертный приговор в отношении одного из родственников. Протестующих задержали. Сейчас они в тюрьме и ждут суда. В начале ноября власти Саудовской Аравии в рамках борьбы с коррупцией задержали 11 членов королевской семьи, нескольких действующих министров и десятки бывших чиновников. Их отправили в пятизвездочный отель в Эр-Рияде. От принцев требуют заплатить за свое освобождение. По оценке властей в бюджет может поступить около 100 миллиардов долларов.
Комментарии4
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neon001 06 января 2018 | 15:37
Информация для тех, кто мечтал о принцах.
sim202_ 06 января 2018 | 15:43
neon001:
Кремлёвские принцы чешуи репы...
Хоть и коммуналка, и лечение пока бесплатны...
sim202_ 06 января 2018 | 15:45
neon001:
чешут
lnmanusnostras1 06 января 2018 | 16:07
Ппц блин зазеркалье!