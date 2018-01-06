В Литве знаменитого актера Донатаса Баниониса обвинили в сотрудничестве с КГБ
Он был завербован в 1970 году как агент Бронос, утверждает центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы. Специализированная госинстанция заявляет, что Банионис якобы поставлял КГБ информацию о деятельности о литовской иммиграции на Западе. По архивным данным, Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка, передает ТАСС.
Комментарии58
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emoss 06 января 2018 | 16:31
Новость, конечно, неприятная.... но с этим надо как-то жить и оценивать истинные заслуги талантливого актера.