Представители Алексея Навального будут и дальше добиваться его регистрации кандидатом в президенты
Отказ ЦИКа они обжалуют теперь в президиуме Верховного суда и в Конституционном суде. Это ранее сообщил «Эху Москвы» юрист ФБК Иван Жданов. Его коллега Александр Помазуев сказал нашей радиостанции, что будет направлена жалоба и в ЕСПЧ. Сегодня верховный суд вновь отказал политику в жалобе на недопуск к выборам.
Комментарии15
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anemon 06 января 2018 | 15:34
Удачи всей команде Алексея Навального!
malanoff 06 января 2018 | 15:40
anemon: Помазать надо всю цепочку беззакония в РФ периода Путина. Видимо такая судебная система и в шиириатских странах. Отсюда и поддержка Путиным Ирана и Сирии.
prutkov100 06 января 2018 | 15:46
anemon: Если ЕСПЧ признает правоту Навального - любой результат "выборов" во всем мире будет считаться нелегитимным . Фюрер уже сейчас чувствует это на своей шкуре и любой его ход будет его поражением . Он опять нае...л сам себя .
yrich039 06 января 2018 | 16:10
anemon: Ты перечислила Лелику денежку?????
Вот то то! Сиди тогда со своей "удачей"!!!
anemon 06 января 2018 | 16:12
yrich039: Ох, умен ты - очень!
dx555 06 января 2018 | 16:12
anemon: Навальный и его представители в настоящее время выполняют работу значимую для всех нас. Проще говоря пока они не обжалуют положение статьи 81 Конституции она будет считаться законной.
На первом месте по верховенству стоит Конституция, за ней по иерархии следуют федеральные конституционные законы и федеральные законы. Федеральные законы дают легальное и полное описание норм, установленных в Конституции. Разъясняют детали тех или иных норм и прав, закрепленных в Конституции. И не должны противоречить ей. Пока нормы федерального закона не оспорены или их неконституционность не выявлена в ходе правоприменительной практики (что встречается больше как нонсенс), федеральный закон считается соответствующим Конституции и обязательным к применению.
anemon 06 января 2018 | 16:17
dx555: Эти законы принимали незаконные законодатели. Точка.
timwlad59 06 января 2018 | 16:22
anemon: Удачи всей команде Алексея Навального!
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Никакой удачи не будет у уголовника господина Навального и его команды .
Еврейской власти не будет в Германии ,а спикеру Германского Бундестага господину Шойбле его коляску ему в жопу вобьют чтобы не насаждал власть еврейского инквизиторского национал-социализма.
Так что не будет Израиля от Моря до Моря на территории Восточной Германии , Польши,Беларуси и Украины.У НАТО в Афгане справится не может,а тут вся Европа партизанить начнёт против еврейской инквизиторской власти.
Так что облом и хана уголовникам в политики и их лоббистам тоже.
Но если господин еврей Шойбле свою жопу не прижмёт и попытается других дураками сделать несаждать национал-социализм ,то ему точну в жопу его же кресло и вобьют.
Про Моисея пусть прочтёт,которого в Исламском Мире Мусой зовут.Муса
Моисей
Величайший пророк (расуль) Аллаха посланный к народу Израиля. Он был сыном Имрана и потомком Йакуба (Иакова). Его братом был Харун (Аарон). За то, что Муса разговаривал с Аллахом, его называют Калимуллах. https://dic.academic.ru/dic.nsf/islam/559/Муса
В общем ,политикой дела не делаются.
Дела делает религия в обществе.
И где в религии сказано что евреи это во благо кому то?!
Наоборот,во всех религиозных конфессиях говорится только мёртвый еврей это хороший еврей.
Но они отказались делать это заявив, о том, чтобы Муса сам пошел сражаться с ними вместе с Аллахом: «Ступай и вместе со своим Господом сражайся [там]. Мы же пребудем здесь» (Коран, 5: 24). Тогда Аллах наказал этот народ. Он сказал Мусе: «Воистину, священная земля запретна для них на сорок лет. Они будут скитаться по земле. А ты не горюй из-за грешного народа» (Коран, 5: 26). Сыны Израиля блуждали по пустыне на протяжении сорока лет. За это время умерло все это поколение израильтян. Зато их дети были готовы к сражениям с нечестивыми племенами.
Так что как говорится языком болтать это не кули ворочать.
liberal_vulgaris 06 января 2018 | 15:37
Надо имитировать бурную деятельность, чтобы глупые петушки не прекращали содержать навального с его кодлой
anemon 06 января 2018 | 15:49
liberal_vulgaris: Ну, мы же вас содержим именно за это, на наши налоги. Правда нас не спрашивают, и тут мы "глупые петушки" - поневоле. Но и вы не совсем умные, т.к. материально заинтересованные, так что не тебе называть глупыми людей, имеющих свое мнение, и не боящихся его высказывать в вашей, путинской, России.
vezdehod 06 января 2018 | 15:49
Решает не Верховный суд - решает Кремлёвская стена. а её при ВВП пробить невозможно.
gladman__ 06 января 2018 | 15:38
правильно, Алексей, долбите дятлом
abuvgrobu 06 января 2018 | 15:51
Какая потеря просто вся Россия слезами умоется за Навльного! Пятая колона понесла огромную утрату! Вор должен сидеть в тюрьме, а не баллотироваться президенты!
income 06 января 2018 | 16:06
Сейчас, вроде, перед обращением в ЕСПЧ не требуется проходить все внутренние инстанции. Зачем мучить верховных и конституционных судей? Зачем выставлять этих заслуженных людей на позор? От них ведь, понятно, ничего не зависит.
vlabumur 06 января 2018 | 16:10
«Закон — это воля правящего класса, и ты, засранец, к нему не относишься» .
Где то слышал такое выражение.
Почему то уверен,что так думает современный правящий класс России, о всех НАС.