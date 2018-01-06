Представители Алексея Навального будут и дальше добиваться его регистрации кандидатом в президенты

Отказ ЦИКа они обжалуют теперь в президиуме Верховного суда и в Конституционном суде. Это ранее сообщил «Эху Москвы» юрист ФБК Иван Жданов. Его коллега Александр Помазуев сказал нашей радиостанции, что будет направлена жалоба и в ЕСПЧ. Сегодня верховный суд вновь отказал политику в жалобе на недопуск к выборам.