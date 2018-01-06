Власти Малайзии возобновили поиск «Боинга», который пропал в 2014 году

Это подтверждает австралийское издание АВС со ссылкой на министра транспорта Малайзии. Поиском следов крушения займется американская компания «Оушен инфинити», которая получит вознаграждение только в том случае, если обнаружит следы самолета. На борту судна, которое идет в предполагаемую зону поиска находятся несколько подводных аппаратов. «Боинг-777», который следовал рейсом из Куала-Лумпура в Пекин пропал 8 марта 2014 года над Индийским океаном. На борту находились 239 человек.