Власти Малайзии возобновили поиск «Боинга», который пропал в 2014 году
Это подтверждает австралийское издание АВС со ссылкой на министра транспорта Малайзии. Поиском следов крушения займется американская компания «Оушен инфинити», которая получит вознаграждение только в том случае, если обнаружит следы самолета. На борту судна, которое идет в предполагаемую зону поиска находятся несколько подводных аппаратов. «Боинг-777», который следовал рейсом из Куала-Лумпура в Пекин пропал 8 марта 2014 года над Индийским океаном. На борту находились 239 человек.
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