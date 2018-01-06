Скандальная книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома при Трампе» уже стала бестселлером
В ней рассказывается о личной жизни президента США, его кулинарных пристрастиях и избирательной кампании.
Книга журналиста Майкла Вулфа основана на 200 интервью с Трампом и его соратниками. Многие из бесед велись не под запись. Вопреки возражениям администрация президента, назвавшей ее мусорным таблоидным чтивом, книга оказалась на прилавках на несколько дней раньше запланированного срока. А в онлайн-магазине Amazon она уже в лидере продаж. Стоит около 20 долларов.
Интерес к издания подогревался благодаря публикациям отрывков в ряде журналов. Читатели узнают о том, что Трамп вовсе не рассчитывал на свою победу на выборах. Жена, по словам автора, даже расплакалась, узнав о проигрыше Клинтон. Трамп не любит читать, не любит вникать в детали, не проявлял интереса к конституции.
Вечера президент проводит в постели в окружении трех телевизоров. Ест в Макдональдсе – боится, что его отравят. Супружеская верность его не волнует. Об особенностях прически американского лидера якобы рассказывает его собственная дочь, а бывший советник Стив Бэннон рассуждает о связях Трампа с Кремлем.
Наблюдатели отмечают, что автор Майкл Вулф часто злоупотребляет информацией. Те, кто поставлял ему сведения, заинтересованы в дискредитации президента и его семьи.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vilingrad 06 января 2018 | 15:05
Ест в Макдональдсе – боится, что его отравят."
Вот идиот!
nikitin43 06 января 2018 | 15:06
про вову опсирийского тоже все знают , без публикаций . и народишко уверен что он ворюга и убивец .
ostanovka 06 января 2018 | 15:07
А где можно качнуть? Ссылочку кто-нибудь кинет?
cyema__cyem_ 06 января 2018 | 15:24
ostanovka: скачать пока негде, только купить и только в бумажном варианте пока.
Посмотрите на ВВС :
Огонь и ярость: 10 откровений из новой книги о Трампе
kriimsdyk 06 января 2018 | 15:23
книжка хвалебная, Трамп в доле да и реклама неплохая
ara_1 06 января 2018 | 15:39
Интересно, что сам "писатель" признается, что "не все в книге правда".. Вот вам и "книга". Сборник грязи. На ьюбого человека можно написать такую. Даже про Христа. Особенно, учитывая "не все- правда".