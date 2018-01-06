Скандальная книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома при Трампе» уже стала бестселлером

В ней рассказывается о личной жизни президента США, его кулинарных пристрастиях и избирательной кампании.

Книга журналиста Майкла Вулфа основана на 200 интервью с Трампом и его соратниками. Многие из бесед велись не под запись. Вопреки возражениям администрация президента, назвавшей ее мусорным таблоидным чтивом, книга оказалась на прилавках на несколько дней раньше запланированного срока. А в онлайн-магазине Amazon она уже в лидере продаж. Стоит около 20 долларов.

Интерес к издания подогревался благодаря публикациям отрывков в ряде журналов. Читатели узнают о том, что Трамп вовсе не рассчитывал на свою победу на выборах. Жена, по словам автора, даже расплакалась, узнав о проигрыше Клинтон. Трамп не любит читать, не любит вникать в детали, не проявлял интереса к конституции.

Вечера президент проводит в постели в окружении трех телевизоров. Ест в Макдональдсе – боится, что его отравят. Супружеская верность его не волнует. Об особенностях прически американского лидера якобы рассказывает его собственная дочь, а бывший советник Стив Бэннон рассуждает о связях Трампа с Кремлем.

Наблюдатели отмечают, что автор Майкл Вулф часто злоупотребляет информацией. Те, кто поставлял ему сведения, заинтересованы в дискредитации президента и его семьи.