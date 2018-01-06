Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у нее нет украинского гражданства

По ее словам, все жители Крыма вышли из украинского гражданства на основании проведенного референдума. Именно этим Поклонская в своем Фейсбуке объяснила то, что украинского гражданства ее не лишали.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что получил ответ на свой запрос от государственной миграционной службы Украины и теперь полагает, что у Поклонской осталось украинское гражданство. Об этом он сказал в эфире телеканала News One.

Напомним, лицам с двойным гражданством запрещено избираться в Госдуму.