Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у нее нет украинского гражданства
По ее словам, все жители Крыма вышли из украинского гражданства на основании проведенного референдума. Именно этим Поклонская в своем Фейсбуке объяснила то, что украинского гражданства ее не лишали.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что получил ответ на свой запрос от государственной миграционной службы Украины и теперь полагает, что у Поклонской осталось украинское гражданство. Об этом он сказал в эфире телеканала News One.
Напомним, лицам с двойным гражданством запрещено избираться в Госдуму.
Комментарии41
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kraft 06 января 2018 | 15:04
Не удивлюсь, если окажется, что она агент СБУ.
danko_wbane 06 января 2018 | 15:08
kraft: сейчас коклы и коклотролли взбесятся! Держите меня трое!
ohotnik58 06 января 2018 | 15:14
Кто нибудь, пока у Няш-Мяш не замироточило, скажите ей, что бы не отказывалась от украинского гражданства, так как у Николая Второго в полном титуле указывалось так: Полный титул последнего царя России был таким: «Божиею поспешествующею милостию Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский,
danko_wbane 06 января 2018 | 15:18
ohotnik58: хоклотролль, рот помой. Киевский. Какой ты нудный! Нуднее покойной старухи дунько_.
taglit 06 января 2018 | 15:24
ohotnik58: Если таракан родился на кухне, то это не значит, что кухня принадлежит ему!
Если ты родилась в Крыму, то это не значит, что Крым твой! Прежде всего это территория независимого государства Украина! Нравится - живи! Не нравится - уезжай туда, где нравится!
malanoff 06 января 2018 | 15:19
danko_wbane: " Держите меня трое!"
=====================
В твоем случае нужно три наряда из психушки.
danko_wbane 06 января 2018 | 15:21
malanoff: а к тебе уже 3 едут. Один с топором, двое с носилками.
igorrrpadlowitchs 06 января 2018 | 15:10
kraft: сумасшедшую опять на арену выпустили, чтобы заполнить антракт!
sensei54 06 января 2018 | 15:14
kraft: Кстати, да. Профессионально народ баламутит.
xeipetrov 06 января 2018 | 15:20
kraft: Даже Путин, ахент Кремля. Сколько вас, дэбилов здесь пасётся!
vachek 06 января 2018 | 15:04
Достала уже, курица безмозглая!
alalrom 06 января 2018 | 15:05
Как же внешне похожи мадамы Поклонская и Яровая.
Просто близнецы мадам Шапокляк, внешне не отличить.
И сущность такая же - "хорошими делами прославиться нельзя"
polsan 06 января 2018 | 15:06
Интересно, каким законом РФ о выходе из иностранного гражданства, может быть подтверждена гипотеза юриста Поклонской?! :))
cyema__cyem_ 06 января 2018 | 15:06
Врет няша, нагло врет.
Большинство жтеплей Крыма оставили украинские паспорта и имеют двойное гражданство.
Причем им разрешили об этом российским властям не сообщать. Сами власти и разрешили.
Во избежание массового народного возмущения.
врет няша, каке обычно, нагло и бессовестно.
lenin3 06 января 2018 | 15:10
cyema__cyem_: так такая работа у российского депутата-врать.Честный депутат Госдуры-нонсенс...
vladislav 06 января 2018 | 15:24
cyema__cyem_: "Большинство жтеплей Крыма оставили украинские паспорта и имеют двойное гражданство."
============================================
Хотел все же уточнить - всё же не "двойное гражданство", а "два гражданства". Это юридическая тонкость. А по сути да, Вы правы.
piterjanis 06 января 2018 | 15:09
Всё верно,как и у большинства жителей Крыма.Просто послали эту Украину с её фашистским режимом.
kraft 06 января 2018 | 15:16
piterjanis: Когда же полководец Захарченко освободит киевлян, стонущих под бендеровским сапогом?
piterjanis 06 января 2018 | 15:17
kraft: пускай стонут,они достойны этого. нерабы.
kriimsdyk 06 января 2018 | 15:21
piterjanis: зато донецкие под бандитским руководством в руинах по подвалам наслаждаются)))
cyema__cyem_ 06 января 2018 | 15:16
piterjanis: Жителям Крыма, получившим российское гражданство после присоединения полуострова, не придется уведомлять власть о наличии у них украинского паспорта, сообщает «Коммерсантъ».
Начальник управления ФМС по Крыму Петр Ярош объяснил, что жители Крыма «не приобретали гражданство Украины, а являлись ее гражданами», поэтому уведомлять о наличии украинского паспорта будут обязаны граждане, получившие его после 21 марта 2014 года, отметил он. Также в ФМС придется обратиться тем, кто имеет иное, не украинское второе гражданство.
------------------------
Голубок, как ты думаешь почему жителям Крыма разрешили не сообщать что они сохранили украинское гражданство? Ведь его сохранило примерно 90% крымчан и украинские паспорта они не сдали.
idruker 06 января 2018 | 15:18
piterjanis: Алё, Швейк, проснись, фашистов давно нет, уже лет 70 как. Это у тебя галлюцинации или кошмары ночные или и того хуже
piterjanis 06 января 2018 | 15:22
: cyema__cyem_:idruker сынок,а чё не 100%? остальная Украина-это хатаскрайники допустившие нациков во власть.
idruker 06 января 2018 | 15:28
piterjanis: папаша, по какому признаку у власти на украине "нацики"? Хотя бы два основных назовешь?
piterjanis 06 января 2018 | 15:36
idruker: бесполезно упоротым разъяснять.
idruker 06 января 2018 | 15:41
piterjanis: А ну это то конечно. Брякать глупости - это не "упоротость", упоротость это когда от тебя требуют отвечать за твои бряки. Ну вобщем так: ты брехун и идиот, а попробуешь потребовать от меня обосновать свои слова, будешь еще и "упоротым" придурком. Счастливо
piterjanis 06 января 2018 | 15:42
idruker: отключайся упорыш
cyema__cyem_ 06 января 2018 | 16:08
piterjanis: Я понимаю, что ты идиот, голубок, но разговор не об остальной Украине, а о Крыме, 90% жителей которого сохранили украинское гражданство.
Не 100% только потому, что служащим в госучреждениях и правоохранителям и военным нельзя второе гражданство иметь.
piterjanis 06 января 2018 | 16:28
cyema__cyem_: у меня друзья в Форосе и Симферополе,много лет и в гробу они видели Украину.(друзья не военные)
cyema__cyem_ 06 января 2018 | 16:33
piterjanis: Ври еще, голубок, у меня тоже есть друзья на Марсе.
Но не в гробу, как твои.
malanoff 06 января 2018 | 15:17
Поклонскую наградили украинским гражданством видимо насильно. Так могут награждать только триппером. Видимо у нее было и то и то насильно , что видимо вряд ли.
kriimsdyk 06 января 2018 | 15:17
Врёт, собака.
stas_russkiy 06 января 2018 | 15:24
Пусть эта дура долбанутая ещё объявит результаты опроса общественного мнения, как процедуру лишения гражданства.
А это её заявление и есть подтверждение имеющегося у неё украинского гражданства. То есть от гражданства она официально, как этого требуют законодательства обеих стран, не отказывалась, потому, что считает, что референдум автоматом лишил её гражданства.
demosua 06 января 2018 | 15:30
как уж на сковородке крутится, несчастная...! Уже и своего любимого (Николая 2) забыла...
acque_minerali 06 января 2018 | 15:31
А мозг, мозг у неё есть ?
apels 06 января 2018 | 15:32
Ну хватит уже про этого персонажа! Ну недоучка, недоюрист, не знаю каким образом сделала карьеру, но она банальная дура.
sim202_ 06 января 2018 | 15:33
Может, она и Присягу не давала государству Украина и украинскому народу?
Тогда она и не прокурор вовсе, а самозванка.
А если давала - то по-любому, она - предатель.
Как-то так получается...
demosua 06 января 2018 | 15:33
"все жители Крыма вышли из украинского гражданства на основании проведенного референдума" - это каким законом принято?
riots 06 января 2018 | 15:42
О, давно не слышно было блаженную.
Апеллирует к Закону, совести и нравственности. Одно радует -
теперь она проблема России. )
gelont 06 января 2018 | 15:42
Извините , это лажа гибридная . Хрен бы с тем " референдумом " , но как можно отказаться от гражданства , не поставив в известность Украину , не сдав паспорт ... Так только от алиментов и от кредиторов бегают .
demosua 06 января 2018 | 16:05
та лана..., кого в России волнуют такие тонкости юриспруденции? Закон - это для врагов и не согласных с нами. А для Наташи - зеленая улица! Заслужила!...