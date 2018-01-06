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Эксклюзив Эха 15:00, 06 января 2018

Верховный суд вновь признал законным решение ЦИКа о недопуске Алексея Навального на выборы

Такое решение противоречит постановлению Европейского суда по правам человека. Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.

Помазуев подчеркнул, что решение о недопуске Алексея Навального на выборы будет обжаловано в президиуме Верховного суда и в Конституционном суде, а также и в ЕСПЧ.

Комментарии

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meister_luvin 06 января 2018 | 15:03

остается одно: бойкот

danko_wbane 06 января 2018 | 15:06

meister_luvin: тебе?

gordy 06 января 2018 | 15:10

"Верховный суд вновь признал законным решение ЦИКа о недопуске Алексея Навального на выборы"

Трезвое решение?

danko_wbane 06 января 2018 | 15:14

gordy: ты трезвый??? Не курируй чужие сообщения.

sisyanfashist 06 января 2018 | 15:10

meister_luvin: Мыздесьвласть...низабудимнипрастим...0511207...люстрация....ГААГА....
Все это оказалось пердячим паром , в прочем от вас убогих ни кто другого и не ожидал!)
Во теперь дурни выучили новое слово - бойкот !
Сам как думаешь клоун,прокати?)))

sekretniy_fizik 06 января 2018 | 15:32

Пустите меня на выборы...ну пустите, а то я в ЕСПЧ жаловаться буду...Ах-ха-ха...Алешенька, а ты своим кураторам из Госдепа пожалуйся. Ведь они так переживали за твой недопуск ( в полном соответствии с законодательством РФ ) на эти выборы. Глядишь, Никки Хейли заседание Совбеза ООН по этому поводу организует. P.S. Кстати, в данном конкретном случае правильно пишется "решение ЦИК", а не "решение ЦИКа". Ну это так, безграмотным эховским редакторам на заметку.

liberal_vulgaris 06 января 2018 | 15:06

Это правильно. Вороватый лгун навальный должен сидеть в тюрьме, а не мечтать о выборах :)

(комментарий скрыт)

apels 06 января 2018 | 15:09

Еще один маленький шаг к непризнанию это выборами. Будет решение ЕСПЧ и по этому вопросу и что тогда? Путин перестает быть легитимным.

chapter_2 06 января 2018 | 15:29

apels: Результатами фарс-выборов можно и подавиться...

crush_test_driver 06 января 2018 | 15:30

apels: Дурь несете несусветную. Какое отношение ЕСПЧ имеет к выборам в России? Если вдруг ЕСПЧ такое решение вынесет - вот это будет ПО НАСТОЯЩЕМУ "вмешательство другой страны в выборы"! А не так как сейчас Госдеп Россию обвиняет

amnirkov 06 января 2018 | 15:09

Правильно делает что подает по инстанции.Все и так видят что законы страны никем не исполняются и выборы становятся не законные.Сплошное беззаконие.

polsan 06 января 2018 | 15:13

Смелая Элла Памфилова, которая геройски заявляла, что не боится Навального и такой же смелый судья Верховного суда.... Кто ещё не боится Навального, выходи! :))

ivfn 06 января 2018 | 15:22

polsan:
«Навальный, выходи, подлый трус!» - кричал волгоградский депутат Андрей Попков, который приехал в московский офис блогера, чтобы лично разобраться за прозвище «хряк едросовский».
https://piter.tv/event/_Naval_nij_vihodi_podl/
Лелик конечно не вышел.

В Саратове Навальный побоялся выйти к сотням...
saratov.kp.ru›daily/26658.7/3678961/
Не удается Алексею Навальному спокойно проехать турне по России, открывая свои предвыборные штабы. В Саратове дело дошло до того, что он просто-напросто побоялся выйти к рассерженным горожанам...

Ну ИТД и ИТД и ИТД

crush_test_driver 06 января 2018 | 15:27

ivfn: Навальный-то сцыкун ИМХО

plidurok Андрей Филимонов 06 января 2018 | 15:18

Верховный суд вновь признал законным нарушение закона, причем Основного.

aleks50 Алексей Клубников 06 января 2018 | 15:19

В верховном суде нет судей одни портянки воровского режима.

kp6ic 06 января 2018 | 15:23

это не путину 24 года сидеть. во дают.

abuvgrobu 06 января 2018 | 15:24

Сисян прекрасно знает,как и все,что его не выберут,да ему этого и не надо. Его задача,после выборов замутить протесты о незаконности выбранной власти и попытаться внести в страну смуту. Вот истинная его цель и его кураторов,на чьи деньги этот блогер мутит воду.

askol2016 06 января 2018 | 15:24

Ничего... Будет и на нашей улице праздник.

liberal_vulgaris 06 января 2018 | 15:26

askol2016: Ваш год уже прошел. Начался год псов режима :)

moskow2042 06 января 2018 | 15:26

Типа суд,подыграл своему назначенцу путину,теперь он будет избирать сам себя .....

golos_naroda 06 января 2018 | 16:19

Да насрать нам на ЕСПЧ и на желающих бойкотировать.

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