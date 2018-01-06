"Верховный суд вновь признал законным решение ЦИКа о недопуске Алексея Навального на выборы"

Такое решение противоречит постановлению Европейского суда по правам человека. Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.

Помазуев подчеркнул, что решение о недопуске Алексея Навального на выборы будет обжаловано в президиуме Верховного суда и в Конституционном суде, а также и в ЕСПЧ.