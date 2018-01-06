Власти США ужесточают законы о марихуане
Министр юстиции Джеф Сешнс объявил, что отменяет указы администрации Барака Обамы. Речь идет о документах, которые предписывали Минюсту не преследовать за продажу наркотика в тех штатах, где он был легализован. Как передает ВВС, заявление Сешнса обрушило котировки легальных производителей и продавцов марихуаны. С нового года ее полностью легализовали в Калифорнии. Местные жители могут выращивать дома до шести растений конопли и хранить до 28 граммов наркотиков.
Комментарии8
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karlik_sbil_boing 06 января 2018 | 14:34
Я очень рад, что в мире господствует именно такая страна, как США. Самая сильная, самая технологичная и развитая, самая свободная. За ними будущее. Там, если по закону суд независим, то он действительно независим. Судья может отменить даже президентские решения. И этот факт вызывает у отечественной ваты и портянок яркий когнитивный диссонанс, так как в своей рабской психологии они не могут понять, что президент это директор, но никак не царь. Притом, что царь по сути самозванец и казнокрад. Вообще, для прижимания российских воров Америка сделала больше, чем собственные правоохранительные органы. За это ей отдельное спасибо. Я считаю, что этой стране надо помогать изнутри. Кто хочет мракобесия, изоляции от мира, кустарщины и диктаторства – велкам с ватниками подыхать в войнах и нищете за дворцы фюрера, самолетов для корги, домов уточек, часы патриарха и т.д. и т.п. А я выбираю США и Европу. Не вижу причин, чтобы не строить такой же уклад как у них в России.
tanunnah_karl 06 января 2018 | 14:41
karlik_sbil_boing Павлик, запусти этот текст на английском через принт на футболку и в посольство Пиндостана, тибе без лотореи грин-карту дадуть, а может и денех, а может просто по шее.
serhio_25__ 06 января 2018 | 14:41
karlik_sbil_boing: Подпиндосик, ну не рви ты так откровенно жопу ради Американской Империи. Езжай в США и поживи там хотя бы год, а вот потом и расскажешь нам про самую лучшую в мире страну.
anemon 06 января 2018 | 15:04
serhio_25__: Никак, там подпутинник больше года прожил. Оттого и злой такой, что теперь в РФии жить приходится, а на улице Оптики (ов?) - работать.
serhio_25__ 06 января 2018 | 15:17
anemon: Слушал людей, которые реально жили в США и вернулись, а не фантазии малолеток, о том как прекрасно жить в стране Эльфов.
Рассказы о стране Эльфов работали в конце 80х, начале 90х, когда никто реально ничего не знал, а черпал информацию из Голливудских фильмов и платной пропаганды США, которой тогда завалили СССР/РФ. Но когда люди там пожили, когда информация стала свободна и доступна, книги, интернет, статьи, интервью...уже в конце 90х, то это перестало работать.
Все это было на моих глазах, я все это видел и знаю. И вижу, как сейчас малолеткам начали опять вешать лапшу про прекрасную страну Эльфов, все по лекалам 80х годов. Казалось бы, есть много информации о жизни в США в открытом доступе, бери изучай...Так нет же, они пользуются информацией исключительно из своих сект.
cyema__cyem_ 06 января 2018 | 16:02
serhio_25__: Трепло ты дешевое, и дурак не малый.
Еще никто из умных и квалифицированных людей из США в Россию не вернулся.
Миллионеры, бывшие эмигранты, иногда начинают бизнес в России, чтобы стать миллиардерами. И им это удается, потому что дураков в России немеряно.
Лен Блаватник пример.
Сколотил в России 10 миллиардов, но не вернулся.
cyema__cyem_ 06 января 2018 | 14:38
и как Сешнс собирается контролировать выполнение своих указов?
Прокуроры штатов и окружные прокуроры ему не подчиняются и будут выполнять законы штатов. Полиция тоже.
Объявит выращивание конопли федеральным преступлением и получит расследование ФБР?
ФБР больше делать нечего?
drluis 06 января 2018 | 15:17
cyema__cyem_: А никак.
На пару показательных зачисток у мин Юста силенок хватит, особенно если местный прокурор будет за. А системнно мне кажется, для них тут главное не дать этому бизнесу стать федеральным ну там онлайн торговля в другие штаты и тд и тп, для тех штатов где это легализовано вряд ли мин юст что-то там поменять сможет, ну разве, что действительно ФБР натравит, что вряд-ли.
Ну и что-то Обамовское отменить ну и как без этого.