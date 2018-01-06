Власти США ужесточают законы о марихуане

Министр юстиции Джеф Сешнс объявил, что отменяет указы администрации Барака Обамы. Речь идет о документах, которые предписывали Минюсту не преследовать за продажу наркотика в тех штатах, где он был легализован. Как передает ВВС, заявление Сешнса обрушило котировки легальных производителей и продавцов марихуаны. С нового года ее полностью легализовали в Калифорнии. Местные жители могут выращивать дома до шести растений конопли и хранить до 28 граммов наркотиков.