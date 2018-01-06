В центре Москвы горит ресторан
Это заведение в двухэтажном кирпичном здании старой постройки на Покровке, передает ТАСС со ссылкой на источник. Посетители были эвакуированы. Пожар вспыхнул в вентиляционном коробе. Его площадь уточняется.
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Это заведение в двухэтажном кирпичном здании старой постройки на Покровке, передает ТАСС со ссылкой на источник. Посетители были эвакуированы. Пожар вспыхнул в вентиляционном коробе. Его площадь уточняется.
Комментарии6
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karlik_sbil_boing 06 января 2018 | 14:36
Это очень по путински - отжать территорию через поджог.
patriot1980 06 января 2018 | 14:42
"Горит? И сильно горит? Пока приедем, думаешь, совсем сгорит?" (с)
rhythm 06 января 2018 | 14:43
Часом не "Грибоедов"?
wokal 06 января 2018 | 14:49
Хотелось бы знать кто владеет( национальность) эти рестораном стоит сочувствовать или нет
vilingrad 06 января 2018 | 15:02
Площадь уточняется"
После уточнения начнут гасить.
Чешская карикатура: из кабацких дверей валит густой дым; к кабаку бегут пожарные со шлангами; швейцар их успокаивает: "мы не горим- мы проветриваем"(тогда ещё можно было курить внутри:)
henry52 06 января 2018 | 15:25
Эка невидаль: спор "хояйствующих субъектов"...