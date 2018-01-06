Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» в конце марта может войти в плотные слои атмосферы Земли
Скорее всего, она сгорит, а несколько обломков упадут в океан, передает CNN. Эксперты заверили телеканал, что вероятность падения какой-либо из частей станции на населенные районы минимальна. «Тяньгун-1» была выведена на орбиту в сентябре 2011-го. Последние 4 года ее полет проходит в непилотируемом режиме. Специалисты полагают, что двигатели, предназначенные для коррекции орбиты, израсходовали все топливо и потому контроль над объектом был утрачен.
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