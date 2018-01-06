Британские парламентарии предложили обложить налогом кофе на вынос

Это должно снизить количество мусора в крупных городах, считают авторы идеи. Сбор в размере 25 пенсов (около 20 рублей) хотят ввести для одноразовых стаканов. А со временем полностью их запретить. По данным парламентского комитета по экологическому аудиту, ежегодно британцы выбрасывают 2,5 млрд одноразовых стаканов из-под кофе. Из этого объема перерабатывается менее четверти процента, поскольку стаканы изготовлены из плотного картона с полиэтиленом, который сложно отделить.

Их не принимают для повторного использования целлюлозно-бумажные комбинаты. Поступления от нового налога можно будет направить на создание специализированных предприятий для переработки стаканов и схожего мусора.