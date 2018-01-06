Серьезная авария произошла на петербургской кольцевой автодороге
Там накануне вечером столкнулись 7 автомобилей. Несколько человек пострадали, среди них дети, рассказали в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП вызвало пробку на магистрали. Как писали очевидцы в социальных сетях, затор растянулся примерно на 2 км. Что послужило причиной аварии, пока не известно.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт