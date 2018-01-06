США и России предстоят важные переговоры по соглашению СНВ-3
Кроме того, сторонам предстоит обсудить и договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сказал в интервью CNN американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он не стал уточнять, идет ли речь о регулярных консультациях или о новых инициативах. Договор РСМД был подписан 30 лет назад во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Он имеет бессрочный характер. Новое соглашение о стратегических наступательных вооружениях Москва и Вашингтон подписали в 2010 году. Оно предусматривает дальнейшее сокращение ядерных арсеналов обеих стран.
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