США и России предстоят важные переговоры по соглашению СНВ-3

Кроме того, сторонам предстоит обсудить и договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сказал в интервью CNN американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он не стал уточнять, идет ли речь о регулярных консультациях или о новых инициативах. Договор РСМД был подписан 30 лет назад во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Он имеет бессрочный характер. Новое соглашение о стратегических наступательных вооружениях Москва и Вашингтон подписали в 2010 году. Оно предусматривает дальнейшее сокращение ядерных арсеналов обеих стран.