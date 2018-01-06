Постпред Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил США в злоупотреблении своими полномочиями в международной организации

Это связано с проведением экстренного заседания Совета безопасности по инициативе Вашингтона. Минувшей ночью на встрече в Нью-Йорке обсуждали ситуацию в Исламской республике и недавние волнения в иранских городах. Постпред США при ООН Никки Хейли сказала об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию. По словам Хошру, иранские граждане вышли на акции протеста в первую очередь из-за недовольства самими Штатами, которые отступают от обязательств в рамках ядерной сделки с Тегераном. Он также отметил, что внутренние вопросы не могут быть предметом обсуждения главного международного совета по безопасности.