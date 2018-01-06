Мемориал в память о павших за советскую власть в Таллинне может быть частично снесен
Власти Эстонии пояснили, что возникла угроза разрушения. Стоимость работ по реставрации может составить 1 млн евро. Кроме того, добавили в министерстве юстиции, мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников, передает ТАСС. Комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом является обелиск высотой 35 м. На площади перед ним в советское время проводились военные парады, а также торжественно принимали в пионеры.
Комментарии4
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danko_wbane 06 января 2018 | 03:15
И поставить памятник войну вафенсс. Деньги возьмут от Меркель. Она всем даёт, кроме немцев.
kostia1971 06 января 2018 | 04:00
danko_wbane: Ты определись, у тебя сегодня Рождество, или будешь по прежнему ленину молиться? Тебе как в методичке написали? Ты за большевиков душегубцев Николая 2 или ты за Белых и Императора Всероссийского? Может поставить памятник XV.Kosaken-Kavallerie-Korps der SS ,для неграмотных переведу " 15-й казачий кавалерийский корпус СС". Численность корпуса 25000 человек. Тебе,понятно,в методичке не указали,что Ваффен СС ,что переводиться просто, войска сс, состояли не только из хохлов и прибалтов, но и русских,которых было гораздо больше в СС.
zemljanka 06 января 2018 | 03:25
Ну может найдутся российские мецегаты и восстановят комплекс.
liquidsky__ 06 января 2018 | 03:42
Эстонцы так незатейливо просят денег?
Дайте им 2 ляма.