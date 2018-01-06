Мемориал в память о павших за советскую власть в Таллинне может быть частично снесен

Власти Эстонии пояснили, что возникла угроза разрушения. Стоимость работ по реставрации может составить 1 млн евро. Кроме того, добавили в министерстве юстиции, мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников, передает ТАСС. Комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом является обелиск высотой 35 м. На площади перед ним в советское время проводились военные парады, а также торжественно принимали в пионеры.