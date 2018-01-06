Полицейские в Якутске придумали новый способ борьбы с водителями-лихачами
Они расставили вдоль дорог манекены школьников, которые будто бы собираются перейти проезжую часть. Как сказали в республиканском МВД, изображения детей реалистичны и даже снабжены светоотражающими элементами. Их установили возле образовательных учреждений. Манекены, благодаря, в том числе и яркой одежде, заметны издалека. Водители снижают скорость, и снижается вероятность наезда, добавили в дорожной инспекции.
Комментарии6
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r88w556xl4 06 января 2018 | 03:17
Метод давно опробован в разных странах и действительно эффективен.
aleko_1 Александр Королев 06 января 2018 | 03:20
r88w556xl4: Koнчится тем , что настоящий школьник начнет переходить дорогу, а привыкнувший к манекенам шофер его собьет.
ara_1 06 января 2018 | 03:25
aleko_1:
Согласен с вами. Как там, в сказке, про мальчика любившего кричать "Волки, волки!"...
r88w556xl4 06 января 2018 | 03:32
aleko_1: Нет, водители автоматически снижают скорость даже если знают, что фигуры это манекены. Говорю, что метод давно опробован.
zemljanka 06 января 2018 | 03:28
Браво!
mixanazarov 06 января 2018 | 03:50
А подземные переходы почему бы не опробовать ? Может и давить перестали , и пробки пропали , и дармоедов из МВД сократили бы.