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03:05, 06 января 2018

Полицейские в Якутске придумали новый способ борьбы с водителями-лихачами

Они расставили вдоль дорог манекены школьников, которые будто бы собираются перейти проезжую часть. Как сказали в республиканском МВД, изображения детей реалистичны и даже снабжены светоотражающими элементами. Их установили возле образовательных учреждений. Манекены, благодаря, в том числе и яркой одежде, заметны издалека. Водители снижают скорость, и снижается вероятность наезда, добавили в дорожной инспекции.

Комментарии

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r88w556xl4 06 января 2018 | 03:17

Метод давно опробован в разных странах и действительно эффективен.

aleko_1 Александр Королев 06 января 2018 | 03:20

r88w556xl4: Koнчится тем , что настоящий школьник начнет переходить дорогу, а привыкнувший к манекенам шофер его собьет.

ara_1 06 января 2018 | 03:25

aleko_1:
Согласен с вами. Как там, в сказке, про мальчика любившего кричать "Волки, волки!"...

r88w556xl4 06 января 2018 | 03:32

aleko_1: Нет, водители автоматически снижают скорость даже если знают, что фигуры это манекены. Говорю, что метод давно опробован.

zemljanka 06 января 2018 | 03:28

Браво!

mixanazarov 06 января 2018 | 03:50

А подземные переходы почему бы не опробовать ? Может и давить перестали , и пробки пропали , и дармоедов из МВД сократили бы.

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