Полицейские в Якутске придумали новый способ борьбы с водителями-лихачами

Они расставили вдоль дорог манекены школьников, которые будто бы собираются перейти проезжую часть. Как сказали в республиканском МВД, изображения детей реалистичны и даже снабжены светоотражающими элементами. Их установили возле образовательных учреждений. Манекены, благодаря, в том числе и яркой одежде, заметны издалека. Водители снижают скорость, и снижается вероятность наезда, добавили в дорожной инспекции.