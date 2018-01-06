Белоруссия закрывает свое генеральное консульство в Одессе

Решение принято после того, как в минувшем ноябре Украина выслала из страны белорусского дипломата. Киев ответил так на объявление персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова. Минск подозревал его в причастности к т.н «делу украинских шпионов».