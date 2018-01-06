Белоруссия закрывает свое генеральное консульство в Одессе
Решение принято после того, как в минувшем ноябре Украина выслала из страны белорусского дипломата. Киев ответил так на объявление персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова. Минск подозревал его в причастности к т.н «делу украинских шпионов».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
r88w556xl4 06 января 2018 | 03:12
Правильно, подальше от нацистской чумы.
zemljanka 06 января 2018 | 03:22
Как закрыли, так и откроют. Родные братья все же.
minerr 06 января 2018 | 03:58
zemljanka: Пока что получилось наоборот - "Как открыли, так и закрыли". А зватра какой-нибудь свидомый прочитает стишок, типа "Никогда мы не будем братьями", а потом поскачет- "Кто не скачет, тот бульбаш". Какие братья, они напрямую от шумеров произошли.
zemljanka 06 января 2018 | 04:07
Шумеры - это круто.
Люди - произошли от Адама, нелюди - от обезьян. Но, возможно, невольно я обижаю обезъян...