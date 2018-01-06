Турция совместно с европейскими компаниями будет разрабатывать новую систему противоракетной обороны

Для этого Анкара подписала контракт с франко-итальянским концерном Еurosаm. Система должна будет противостоять самолетам-невидимкам, крылатым и баллистическим ракетам. Контракт был подписан во время встречи в Париже президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.