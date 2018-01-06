Турция совместно с европейскими компаниями будет разрабатывать новую систему противоракетной обороны
Для этого Анкара подписала контракт с франко-итальянским концерном Еurosаm. Система должна будет противостоять самолетам-невидимкам, крылатым и баллистическим ракетам. Контракт был подписан во время встречи в Париже президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Комментарии4
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zemljanka 06 января 2018 | 03:19
А табачок - с Европой...
Он такой, гад, эрдоган.
barsuchok 06 января 2018 | 03:44
Эрдогану деньги некуда девать: покупает всякую дрянь в РФ, а потом разрабатывать начинает свое.
r88w556xl4 06 января 2018 | 04:06
barsuchok: Жаль, он с тобой проконсультироваться забыл.
barsuchok 06 января 2018 | 03:44
Эрдогану деньги некуда девать: покупает всякую дрянь в РФ, а потом разрабатывать начинает свое.