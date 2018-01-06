Двое российских туристов госпитализированы с травмами в Таиланде

Отец и дочь упали с балкона своей комнаты в отеле в Паттайе, передает РИА Новости. По данным полиции, российские туристы сидели на краю балкона на втором этаже и не удержали равновесие. Девушка получила травму головы, мужчина сломал левую ногу.