Двое российских туристов госпитализированы с травмами в Таиланде
Отец и дочь упали с балкона своей комнаты в отеле в Паттайе, передает РИА Новости. По данным полиции, российские туристы сидели на краю балкона на втором этаже и не удержали равновесие. Девушка получила травму головы, мужчина сломал левую ногу.
Комментарии2
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zemljanka 06 января 2018 | 03:14
Выздоровления.
begly_ 06 января 2018 | 03:22
Какое равновесие?, неуравновешенные идиоты свесили ноги с балкона. Ладно дочь несмышленая, а какого на край балкона сел зрелый сумасшедший? Нажрался, не иначе.