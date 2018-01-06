Акции в поддержку политзаключенных планируются в ряде российских городов
Сообщается, что активисты собираются выйти в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге. Так, в северной столице готовится серия пикетов. Их организует движение под названием «Стратегия-6». Это число связано с 6 мая 2012 года, когда произошли столкновения на Болотной площади. После этого возникло «болотное дело», по которому участники протеста получили до четырех лет колонии. В отношении некоторых суды продолжаются до сих пор.
Комментарии13
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zemljanka 06 января 2018 | 03:10
Молодцы!!!
danko_wbane 06 января 2018 | 03:12
zemljanka: землянка, ты вылезишь из землянки? Или на диване и с клавишами погибнешь? Ночная землянка. Подземная!!! Молодцы!!!
danko_wbane 06 января 2018 | 03:10
Вот это правильно!!!
sjuzanna 06 января 2018 | 03:37
danko_wbane: Данка в Сауне, ты когда -нибудь оторвешься от землянки??
begly_ 06 января 2018 | 03:15
Норму на зонах надо увеличивать всем этим политическим., пусть побольше работают на благо страны.
kukrynx 06 января 2018 | 03:34
begly_: Тебе норму по высерам подняли?
Терпи, новый офис надо отрабатывать...
begly_ 06 января 2018 | 04:06
kukrynx: А ты чё тут разорался нахаляву?, за даром опу рвешь...
sjuzanna 06 января 2018 | 03:39
begly_: Беглый, а ты, видать, норму не выдержал?
sjuzanna 06 января 2018 | 03:35
Посл распада СССР в такой стране как Россия вообще не должно быт политзаключенных!!!
от когда не будет политзаключенны народ поймет, что на смену большевикам пришла истинно народная власть)))
mixanazarov 06 января 2018 | 03:36
Многосерийные значит пикеты будут ?
liquidsky__ 06 января 2018 | 03:44
Хорошая возможность всю пену взять на карандаш.
kukrynx 06 января 2018 | 04:01
liquidsky__: По всем городам будешь бегать с карандашиком?
begly_ 06 января 2018 | 04:14
kukrynx: Тебя только политические беспокоят?, а на остальных сидельцев чего с прибором и презрением?, или они по твоему все за дело сидят и в хороших условиях?