Акции в поддержку политзаключенных планируются в ряде российских городов

Сообщается, что активисты собираются выйти в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге. Так, в северной столице готовится серия пикетов. Их организует движение под названием «Стратегия-6». Это число связано с 6 мая 2012 года, когда произошли столкновения на Болотной площади. После этого возникло «болотное дело», по которому участники протеста получили до четырех лет колонии. В отношении некоторых суды продолжаются до сих пор.