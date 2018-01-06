МОК в понедельник даст ответ по списку потенциальных участников зимней Олимпиады от России

По словам вице-премьера Виталия Мутко, тогда же станет ясно, к кому из спортсменов есть вопросы. Олимпийский комитет России отправил список из 350 спортсменов. МОК отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. Чистые спортсмены получат допуск, но будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.