МОК в понедельник даст ответ по списку потенциальных участников зимней Олимпиады от России
По словам вице-премьера Виталия Мутко, тогда же станет ясно, к кому из спортсменов есть вопросы. Олимпийский комитет России отправил список из 350 спортсменов. МОК отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. Чистые спортсмены получат допуск, но будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.
Комментарии4
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nikitin43 06 января 2018 | 02:11
раньше главными в списке были совсем не спортсмены , а чиновники и блатники на халяву за счёт бюджета пошалить в русском доме , попить шампанского , пожрать икры ... а там можно и орать сдуру - расея вперде !
danko_wbane 06 января 2018 | 02:14
nikitin43: скачи, бздун.
salut__521 06 января 2018 | 02:52
А список проституированной группы поддержки из артистов и депутанов на согласование отправляли?..Эх, совсем путриотического брата за негодяев держут, и, надо признаться, поделом...
zemljanka 06 января 2018 | 03:04
Успешных выступлений российской команде!
Всем кровопийцам - кузкину мать показать!