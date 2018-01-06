Турция устала от бесконечных переговоров по членству в ЕС, уверен президент республики Реджеп Тайип Эрдоган
На совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже турецкий лидер сказал, что Анкара не настроена на постоянные мольбы о принятии в состав Евросоюза. По его словам, Турция более полувека ждет решения вопроса о членстве в ЕС. Минувшим летом Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны сообщества приостановить переговоры о вступлении Анкары до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу, которая привела к расширению президентских полномочий.
Комментарии16
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liquidsky__ 06 января 2018 | 02:10
Пример для незалЭжной.
danko_wbane 06 января 2018 | 02:12
liquidsky__: Но цыган, болгар и самых отсталых взяли, что бы работать на полях в Германии. В туалетах уже негры работают. Но турки работать не собираются, только без виз ездить. Они же не работяги на полях дочланда.
liquidsky__ 06 января 2018 | 02:20
danko_wbane: Ну дык, цигане и болгары сейчас лидеры роста экономики в ЕС. Значит, не зря брали. А насчет турков, их и так по дохера по всей Европе, если им еще и безвиз дать-- они вообще все туда переедут.
danko_wbane 06 января 2018 | 02:24
liquidsky__: лидеры роста грязи и бандитизма в ес. А в самих их, то ес им деньги даёт. Ведь простых немцев не спрашивают, Меркель берет и циганам отдаёт. А цигане едут в Германию свинячить и воровать. Да и ещё и рожать. Соревнуются с сирийцами.
liquidsky__ 06 января 2018 | 02:28
danko_wbane: Меркель давно уже отдает арабью, по сравнению с которыми цигане- хиппи с придурью. А болгары еще и освоили продажу недвижимости подэлитке со всего мира, даже на Эхе их рекламируют периодически.
danko_wbane 06 января 2018 | 02:32
liquidsky__: зря ты так говоришь. Цыгане и болгары это ещё большее зло. Нищие, наглые и совершенно не воспитанные. Полная шваль в Германию едет. Сирийцы хоть и смуглые, но енштейны по сравнению с этим социалистическим сбродом. И сирийцы на птичьих правах. Тоже не сахар. Но болгары и румынцы это что то. И французские негры.
liquidsky__ 06 января 2018 | 02:42
danko_wbane: Я говорю опираясь на факты, а не на эмоциональные стереотипы, которые были актуальны 40 лет назад. Не знаю, почему вы симпатизируете муслимскому отребью, но до добра это никого никогда не доводило. Учите матчасть.
danko_wbane 06 января 2018 | 02:54
liquidsky__: я не симпатизирую вообще. Те и те противны. Но цыгане большие свинье. И особенно против Меркель, что она Евросоюз отдала всякой швали. Страдают немцы. Немецкий язык в Германии уже не услышишь. Это хорошо только для богатеев, которые живут в илитных районах, куда циган и сирийцев не пускают. И все гешефты без таможни открывают в Болгария, польшах и Латвиях. И кормятся за счёт обеспечение сирийцев.
liquidsky__ 06 января 2018 | 03:29
danko_wbane: Открывают там, где государство дает гарантии капиталу. Механизм вроде страховки. Плюс уверены, что на местах попиздят меньше, чем в других странах. Таки "коррумпированный таможенник латыш"- звучит смешно.
kostia1971 06 января 2018 | 04:11
liquidsky__: Это для всех пример,и для России,как не надо делать.
У ЕС есть определенные критерии, хочешь вступить,соответствуй.
Турцию понесло не туда, в диктатуру,вслед за этим последует экономический спад и,как в Иране протесты народа. Нас это тоже ждет, еще 6 лет с Вовой,добьют российскую экономику.
nikitin43 06 января 2018 | 02:14
турки ежегодно миллионами ездят в европу на заработки , кое -кто там остаётся . если им прикроют эту калитку всё одно они в расеи жить не будут , балованные , совсем не россияне .
danko_wbane 06 января 2018 | 02:27
nikitin43: какие зароботки в Европе, клуша? Туркам визы нужны. Едут бабки и дедки внуков навещать. Ни какой уважаемые себя турок не будет на немцев в туалете работать. На это есть украинцы и болгары. Зачем тогда взяли. Или латвийцы сантехниками и сиделками.
seryj_wolk 06 января 2018 | 02:18
Вступление в ЕС не является вопросом времени, а вопросом соответствия критериям. Турция же им не соответствует, так что придется ждать и дальше или вступать в ЕвроАЗС в компанию с рфией. Однако два медведя в одной берлоге долго не уживутся.
begly_ 06 января 2018 | 02:45
Жадничают турки., а за коронацию нужно щедро платить.
zemljanka 06 января 2018 | 02:52
Ксенофобы повылезли. И за Европу. И за Турцию. И за Германию. Ооочень беспокоятся.
zemljanka 06 января 2018 | 02:54
Если пожиратели смерти не развяжут войнушку, всем хватит места на прекрасной планете.