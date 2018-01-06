Турция устала от бесконечных переговоров по членству в ЕС, уверен президент республики Реджеп Тайип Эрдоган

На совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже турецкий лидер сказал, что Анкара не настроена на постоянные мольбы о принятии в состав Евросоюза. По его словам, Турция более полувека ждет решения вопроса о членстве в ЕС. Минувшим летом Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны сообщества приостановить переговоры о вступлении Анкары до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу, которая привела к расширению президентских полномочий.