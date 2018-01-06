Михаила Саакашвили вызвали на допрос в Службу безопасности Украины

Лидера партии «Движение новых сил» ждут там в среду, сообщил его адвокат. Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области вызывали в СБУ на допрос еще в конце декабря. Но он не смог прийти, так как в тот день суд рассматривал вопрос о мере пресечения для политика. Власти Украины обвиняют Саакашвили в том, что деятельность его и его сторонников финансируется бывшим президентом страны Виктором Януковичем.

В конце января Верховный суд Украины рассмотрит иск Саакашвили о признании незаконным указа нынешнего президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.