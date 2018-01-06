Михаила Саакашвили вызвали на допрос в Службу безопасности Украины
Лидера партии «Движение новых сил» ждут там в среду, сообщил его адвокат. Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области вызывали в СБУ на допрос еще в конце декабря. Но он не смог прийти, так как в тот день суд рассматривал вопрос о мере пресечения для политика. Власти Украины обвиняют Саакашвили в том, что деятельность его и его сторонников финансируется бывшим президентом страны Виктором Януковичем.
В конце января Верховный суд Украины рассмотрит иск Саакашвили о признании незаконным указа нынешнего президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.
Комментарии11
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nikitin43 06 января 2018 | 02:16
в расею мишу не посылайте иначе может из расеи путен сбежать , он сам говорил что боится саакашвили и по этому отменил выборы , сделал назначение.
pyx 06 января 2018 | 02:28
Позорное поведение порошенко, по отношению к Саакашвили, уже боком выходит для страны(Украины). Американцы, европейцы, т.е. те, кто выдают Украине многомиллиардные кредиты, задают порошенко единственный вопрос: Почему вы не реагируете на конкретные обвинения вас в коррупции со стороны Саакашвили? Ответа нет, кроме лишения гражданства и судебного(политического) преследования. Зато ответ, и довольно чёткий, есть у кредиторов(Америка, Европа, МВФ) Украины, где ПОКА еще президентом является порошенко..
zemljanka 06 января 2018 | 02:38
Как они, все продажные шкуры, боятся бесстрашного грузина - борца с коррупцией.
danko_wbane 06 января 2018 | 02:39
pyx: свободу Мишко!!! Трепло коретное.
ltvjrhfn1 06 января 2018 | 02:49
zemljanka:
За Михоила Калонозовича Соакошвили !!!
begly_ 06 января 2018 | 02:42
Надеюсь бродяга знает, что чистосердечное признание прямая дорога на зону.
ltvjrhfn1 06 января 2018 | 02:55
begly_: а может и не знает..
Вообще по замашкам он вроде бы фраер.
Но не фраер, это точно.
Он вообще, в авторитете.
begly_ 06 января 2018 | 02:58
ltvjrhfn1: Неудачное место для коронации выбрал., Грузия была самое то.
tks 06 января 2018 | 02:51
Саако Михо - страшный сон Петро Порохо!
danko_wbane 06 января 2018 | 02:58
tks: сгноит Петька Мишку. Ему пад поставил. И уберёт по тихому. Не знаю о чем Мишко думает. С майданистами шутки плохи.
tks 06 января 2018 | 03:15
danko_wbane: майданисты - стрОКУЛИСТЫ*! )))