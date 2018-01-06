Соединенные штаты пригрозили заморозить финансовую поддержку Пакистану на 2 млрд. долларов
От Исламабада требуют решительных шагов против террористической группировки «Талибан» и ее радикального крыла, так называемой сети Хаккани, передает «Deutshe Welle». Как сообщили журналистам в Пентагоне, Вашингтон уже заморозил по меньшей мере 900 млн. долларов, которые предназначались Пакистану за проведение антитеррористических операций. Кроме того, США решили придержать 255 млн. долларов, которые были обещаны Пакистану еще в позапрошлом финансовом году в рамках иностранной военной помощи. Минувшим летом президент США Дональд Трамп отмечал, что Штаты платят миллиарды долларов Исламабаду, который, по его словам, «в то же время принимает террористов».
Комментарии7
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zemljanka 06 января 2018 | 02:24
Это в Пакистане угрохали Бен Ладена?
serhio_25__ 06 января 2018 | 02:33
zemljanka: Это в Пакистане спокойно, без охраны и оружия, жил старичок Бен Ладен. Пока США утюжил Афганистан 10 лет. Это выходит по официальной американской версии, хотя никто мертвым Бен Ладена не видел.
zemljanka 06 января 2018 | 02:42
54 года, мир ему, совсем не старик. Муджахедов породила безумная афганская авантюра четырех старцев-безумцев...
serhio_25__ 06 января 2018 | 02:53
zemljanka: Маджахедов породило ЦРУ, которое поставляло им оружие, деньги, базы, инструкторов и конечно разжигало исламский фактор.
serhio_25__ 06 января 2018 | 02:31
Сейчас радостный Параша бухает, чтобы так и произошло. Глядишь и ему перепадут американские объедки с Пакистанского стола. А то за все годы Параша смог наклянчить только несколько сотен миллионов, а какому-то Пакистану спокойно дают 2 млрд.$. Как же так, ведь Параша лучший Друг Трампа, а Украина самый главный союзник США?
begly_ 06 января 2018 | 02:39
Хорош греть терроризм., США рулит по понятиям., уважуха.
ltvjrhfn1 06 января 2018 | 03:01
Право печатать доллары нужно передать группе ответственных стран из числа внеблоковых - Швейцария, Куба, Монголия, возможно Южноафриканская республика.