Соединенные штаты пригрозили заморозить финансовую поддержку Пакистану на 2 млрд. долларов

От Исламабада требуют решительных шагов против террористической группировки «Талибан» и ее радикального крыла, так называемой сети Хаккани, передает «Deutshe Welle». Как сообщили журналистам в Пентагоне, Вашингтон уже заморозил по меньшей мере 900 млн. долларов, которые предназначались Пакистану за проведение антитеррористических операций. Кроме того, США решили придержать 255 млн. долларов, которые были обещаны Пакистану еще в позапрошлом финансовом году в рамках иностранной военной помощи. Минувшим летом президент США Дональд Трамп отмечал, что Штаты платят миллиарды долларов Исламабаду, который, по его словам, «в то же время принимает террористов».