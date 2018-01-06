Верховный суд должен рассмотреть сегодня апелляционную жалобу Алексея Навального

Политик оспаривает отказ Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата на президентские выборы. Верховный суд неделю назад оставил постановление ЦИК в силе. Представители Навального тогда настаивали, что комиссия расширенно трактует нормы избирательного законодательства, не допуская к выборам кандидатов, у которых имеется судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям. Рассмотрение апелляции назначено на полдень, передает РИА Новости.