Верховный суд должен рассмотреть сегодня апелляционную жалобу Алексея Навального
Политик оспаривает отказ Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата на президентские выборы. Верховный суд неделю назад оставил постановление ЦИК в силе. Представители Навального тогда настаивали, что комиссия расширенно трактует нормы избирательного законодательства, не допуская к выборам кандидатов, у которых имеется судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям. Рассмотрение апелляции назначено на полдень, передает РИА Новости.
Комментарии12
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danko_wbane 06 января 2018 | 02:08
Вот это правильно!!!
ltvjrhfn1 06 января 2018 | 02:18
Новальный честен!
ivfn 06 января 2018 | 02:26
danko_wbane: Сегодня утром Лелик проснулся,помылся ,побрился и пошел на работу . Но на выходе на улицу вспомнил ,что он нигде не работает. Пришлось идти еще пару часиков придавить.
kukrynx 06 января 2018 | 02:32
ivfn: Петросяном работаешь?
ab40 06 января 2018 | 02:46
kukrynx: Нет, он работает говном.
tks 06 января 2018 | 02:43
ivfn: Зато у вас "на оптиков" полноценный рабдень, несмотря на выходные ))) стахановцы- многостаночники, цепями прикованые к галерее )))
a_aleksandrov01_29 06 января 2018 | 03:02
Я считаю, что чувачку-Лёхе нужно срочно поменять пол.
Объясняю...
Конституция, Ст. 32, ч. 3
"Не имеют права избирать и быть избранными граждане....."
///
Граждане!!!
А про гражданочек-то - ни полсловечка!
Гражданочек-то ни Конституция, ни ФЗ - ни в чём не ограничивает!
Вот где путь к успеху!
Да и делов-то на полчаса: кувалда, дрель, иголка с ниткой...
zemljanka 06 января 2018 | 02:17
Удачи.
barc_f 06 января 2018 | 02:33
На кол Навальяншку
begly_ 06 января 2018 | 02:36
Нам в президенты западло. А кто Навальный по жизни?
tks 06 января 2018 | 02:40
Путинские Верховный Суд ничего никому не должен, окромя как выполнить ЦУ из АП.
sim202_ 06 января 2018 | 02:46
Привет портянкам от одного из главных патриотов России - гражданина Великобритании
тов.Якунина!!! Уря, товарисчи!!!
https://www.youtube.com/watch?v=KYxKbs1de6Q