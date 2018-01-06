Мощный снегопад обрушился на восток США и Канады
В некоторых районах температура может упасть до -29 градусов, предупреждает американская метеорологическая служба. Десятки тысяч жителей остались без электричества из-за сильного ветра. Экстремальная погода стала причиной гибели более двадцати человек. Отменены авриарейсы. Полиция штата Индиана в шутку выдала ордер на арест главного персонажа диснеевского мультфильма «Холодное сердце» – королевы Эльзы, передает ВВС. Снег выпал и на юге США в штате Флорида, где из-за холода игуаны начали замерзать и падать с деревьев, теряя хватку.
Комментарии2
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skolzki 06 января 2018 | 01:34
Хочу хотя бы минус 20 мать его ,заколебала эта весна или осень , что русскому в радость то амеру смерть !!!!!!!!!!!!!!!!!
peterterech 06 января 2018 | 02:02
У игуан во Флориде пальчики замерзают.