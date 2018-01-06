Самую дорогую бутылку водки обнаружили спустя сутки после ее похищения
Правда, уже пустую. Украшенную золотом и бриллиантами бутылку водки «Руссо-Балт» украл неизвестный из кафе Копенгагена. Ее стоимость — $1,3 млн. Нашли ее на строительной площадке к северу от датской столицы. Шестилитровая бутылка появлялась в сериале «Карточный домик», где водкой американского президента угощал его русский коллега.
Комментарии8
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sunday_refugee 06 января 2018 | 01:31
И на сколько стоимость бутылки уменьшилась после распития содержимого? Долларов на 50?
grossalex112017 06 января 2018 | 01:50
sunday_refugee: Ну это смотря что там было налито ;)) Если самое оно из Магнита - баксов 42, а вот если "Юрий Долгорукий"
sunday_refugee 06 января 2018 | 01:55
grossalex112017: Был бы похититель вменяемым человеком, он бы содержимое перелил в пластиковую ёмкость и на стройке оставил, а бутылку с собой бы унёс ))
minerr 06 января 2018 | 01:41
"Украл, вылил - в тюрьму. Романтика".
dyymm 06 января 2018 | 01:42
Нищие украинские гастарбарйтеры заполонили Европу...
koshkaedu 06 января 2018 | 01:58
Если украл, то точно русский, если украл именно водку, несомненно, эстонец, а если
выпил украденную водку на стройке и выбросил тару, то точно финн, Русский бы
точно сдал в пункт приёма бутылок, эстонец не стал бы пить на стройке, а принёс
бы домой. Точно финн , ищите финна.
salut__521 06 января 2018 | 02:02
Что-то путина с прошлого года не видать... Не его ли шалости?..
estamp 06 января 2018 | 02:34
Эк новость про водку редакцию интересует! Весь день сообщают.