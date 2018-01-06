Самую дорогую бутылку водки обнаружили спустя сутки после ее похищения

Правда, уже пустую. Украшенную золотом и бриллиантами бутылку водки «Руссо-Балт» украл неизвестный из кафе Копенгагена. Ее стоимость — $1,3 млн. Нашли ее на строительной площадке к северу от датской столицы. Шестилитровая бутылка появлялась в сериале «Карточный домик», где водкой американского президента угощал его русский коллега.