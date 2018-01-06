Православные верующие сегодня встречают Рождество
Также один из главных праздников в христианстве отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей. Работа Московского метрополитена в ночь на воскресенье будет продлена на час дольше обычного, до двух ночи. До трех часов продлевается работа наиболее популярных маршрутов наземного общественного транспорта. И до конца праздничных каникул по 8 января парковка на улично-дорожной сети Москвы бесплатная.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
qorswen 06 января 2018 | 01:18
сегодня главчекист в храм пойдёт молиться
putinnavsegda 06 января 2018 | 01:27
qorswen: А как же, с Димоном и Фотинией
nikitin43 06 января 2018 | 01:38
putinnavsegda: к большому сожалению кремль успешно разрушает многовековые связи православных - войны с грузией и украиной , хамское , жлобское отношение к болгарам и молдаванам ...привело к отдалению и делению конфессии .
ivfn 06 января 2018 | 01:19
Париж пал как столица первого светского и — как следствие этой светскости — толерантного в Европе (да и в мире) государства через 224 года после Великой Французской революции, которая это самое светское государство, как известно, и установила. В Париже теперь не услышишь Joyeux Noёl! ("Радостного Рождества!").
Теперь у французов Рождество будет толерантно называться "Праздник окончания года". И праздновать публично его не будут. "Харам".
Мэрия Парижа впервые не согласовала массовые мероприятия на период празднования Рождества, поскольку, по ее мнению, это недопустимо в мультикультурном обществе. Как сообщает Le Figaro, полиции поручено не допускать (!) массовых празднований и скопления людей, чтобы не раздражать мусульманское сообщество.
Представитель пресс-службы парижской мэрии Саида Альмаси: "Мы живем не просто в XXI веке, а в веке, когда наше общество поддержало дух истинных ценностей Европы. Тот, кто хочет праздновать Рождество, может это делать с друзьями, с близкими, единомышленниками, но он должен понимать значение слова харам".
Харам, хара́мный — в шариате — запретные действия.
nikitin43 06 января 2018 | 01:47
ivfn: в россии примерно 18 % мусульман и это сплочённая община на 3 % православных . за последние 10 лет в россии количество мусульман увеличилось в 3 раза .
serge_ivanoff 06 января 2018 | 01:45
Вы там что белены объелись? Рождество отмечается 7 января!!!!
grossalex112017 06 января 2018 | 01:55
serge_ivanoff: Православный Иесус рождался в муках и долго - воды отошли шестого, схватки начались в ночь на седьмое ;))
antiluberast123 06 января 2018 | 01:59
grossalex112017: Так думает иудейское Эхо!))
qorswen 06 января 2018 | 01:59
serge_ivanoff:
В рашке уже неделю бухают. Неважно что когда отмечается
komandarm68 06 января 2018 | 02:05
Суббота - не повод для Рождества)).
Рождество - не переходящий праздник , и отмечается православными верующими 7 января
Очередной пук журнализдского и ридагторскага ПТУ ехамасквы ))