Православные верующие сегодня встречают Рождество

Также один из главных праздников в христианстве отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей. Работа Московского метрополитена в ночь на воскресенье будет продлена на час дольше обычного, до двух ночи. До трех часов продлевается работа наиболее популярных маршрутов наземного общественного транспорта. И до конца праздничных каникул по 8 января парковка на улично-дорожной сети Москвы бесплатная.