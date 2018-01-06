Один взрослый и двое детей погибли в результате аварии на Тишинском шоссе в Подмосковье
Накануне вечером там столкнулись три автомобиля, сообщили в полиции. В то же время, по сведениям «Интерфакса», на повороте у кладбища в том районе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали пять человек, они в больницах. В полиции говорят, что пострадавший – один.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт