Руководитель Агентства национальной безопасности США адмирал Майкл Роджерс намерен уйти в отставку

Это произойдет весной, объявил сам глава одного из самых засекреченных разведывательных ведомств. Как пишет «The Washington Post», новый руководитель АНБ будет назначен президентом Дональдом Трампом уже в этом месяце. Его кандидатура должна быть утверждена Сенатом. Агентство располагает большим количеством спутников и станций прослушивания, анализирует не только содержание телефонных разговоров, но и электронную переписку. Директором АНБ Роджерса назначил в январе 2014 года предшественник Трампа Барак Обама.