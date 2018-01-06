Руководитель Агентства национальной безопасности США адмирал Майкл Роджерс намерен уйти в отставку
Это произойдет весной, объявил сам глава одного из самых засекреченных разведывательных ведомств. Как пишет «The Washington Post», новый руководитель АНБ будет назначен президентом Дональдом Трампом уже в этом месяце. Его кандидатура должна быть утверждена Сенатом. Агентство располагает большим количеством спутников и станций прослушивания, анализирует не только содержание телефонных разговоров, но и электронную переписку. Директором АНБ Роджерса назначил в январе 2014 года предшественник Трампа Барак Обама.
Комментарии3
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captainobvious 06 января 2018 | 01:13
оказался агентом Кремля?
anemon 06 января 2018 | 01:29
Так это он намерен, или Трамп намерен?
liquidsky__ 06 января 2018 | 01:33
Вот это правильный ход. Один из немногих, кто реально имеет возможность принимать решения, по широкому спектру вопросов, сам. Влиятельная пост.