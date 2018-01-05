Социальная сеть Инстаграм заблокировала страницу Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»
Как рассказал в интервью «Эху» директор сада Алексей Ретеюм, это связано с подозрением в незаконной рекламной деятельности. Никакой рекламы в аккаунте не было, — подчеркнул Ретеюм.
Директор Ботанического сада отметил, что направил в Инстаграм запросы, чтобы разобраться в ситуации. Пока сервис на жалобы не ответил. У страницы «Аптекарского огорода» в Инстаграме почти 300 тысяч подписчиков. Ретеюм сказал, что через страницы в социальных сетях сад информирует о своих мероприятиях.
Комментарии7
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karlik_sbil_boing 05 января 2018 | 16:07
Имеют полное право блокировать. Что Ботанический сад, что Кадырова. Инста - частный проект. Не нравится - не создавай там профиль. Все просто.
kapitonovih_33 05 января 2018 | 16:15
karlik_sbil_boing: всё просто...это есть демократия...своим всё, чужим фигу...демократия...
pusin_patriot 05 января 2018 | 16:29
kapitonovih_33: Частный - значит частная собственность, это его квартира=сайт, ресурс.
Не нравится - дверь не открывает или выкидывает засвинячившихся гостей-посетителей.
Хотя подробности про инсту ботанического сада с 300 тыс. подписчиков было бы интересно )
Что там скидывалось или прогонялось через этот аккаунт, в подробностях.
Надеюсь журналисты какие-нибудь догадаются скинуть запрос, в интересах общества так сказать, мол для доведения до общественности просим рассказать подробности и всё что известно об активности данного аккаунта.
andre_klimov 05 января 2018 | 16:16
karlik_sbil_boing:
Скорее всего кто-нибудь написал в инста жалобу. Какие-нибудь "обиженные радетели". Разберутся - откроют.
fikus74 05 января 2018 | 16:26
Так этот огород действует как коммерческая компания, билетики за денюжку продают.
arabmot 05 января 2018 | 16:28
Ну, по логике вещей, создание организацией аккаунта в соцсети, уже само по себе - реклама, иначе на фига он нужен)))
grossalex112017 05 января 2018 | 16:29
Как только вы используете ресурс для монитезации своих мероприятий, Вы автоматически попадаете под ограничение трафика. Так что претензии могут быть только к редактору сайта, а не к владельцу ресурса.