Социальная сеть Инстаграм заблокировала страницу Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»

Как рассказал в интервью «Эху» директор сада Алексей Ретеюм, это связано с подозрением в незаконной рекламной деятельности. Никакой рекламы в аккаунте не было, — подчеркнул Ретеюм.

Директор Ботанического сада отметил, что направил в Инстаграм запросы, чтобы разобраться в ситуации. Пока сервис на жалобы не ответил. У страницы «Аптекарского огорода» в Инстаграме почти 300 тысяч подписчиков. Ретеюм сказал, что через страницы в социальных сетях сад информирует о своих мероприятиях.